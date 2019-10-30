В ООН хотят, чтобы Украина выплачивала репарации пострадавшим от войны на Донбассе

Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека Матильда Богнер считает, что люди, которые пострадали и являются жертвами конфликта, должны получить репарации, и украинское правительство должно взять на себя ответственность за это.

Она подчеркнула, что это не означает, что правительство Украины берет на себя ответственность за нанесение такого ущерба.

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По словам главы мониторинговой миссии, другим важным аспектом является уголовное правосудие.

По всей стране это должны быть дела, связанные с Майданом, тем, что мы видели в Одессе. Мы должны видеть эффективное расследование и преследование,

– считает Богнер.

Относительно амнистии она отметила, что перед тем, как ее проводить, должны быть проведены консультации, и необходимо сделать так, чтобы она была полезной для Украины.

Также представитель ООН сообщила, что в организации приветствуют попытки правительства Украины ответить на потребности людей по всей стране, поскольку это очень важный шаг к социальной сплоченности.

Что такое репарации?Полное или частичное возмещение (по мирному договору или другим международным актам) государством, которое начало агрессивную войну, убытков, причиненных государству, которое подверглось нападению.

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Отметим, что Сергей Сивохо, которого назначили советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса, считает, что Украина должна обязательно выплачивать пенсии своим гражданам, живущим на временно неподконтрольной территории.

Сколько мирных жителей погибли на Донбассе во время войны?На Донбассе пятый год идет жестокая российско-украинская война, в которой погибли почти 3000 военных. Однако, жертвами конфликта стали не только бойцы армии, но и мирное население.



В общем, с начала войны были убиты более 3000 гражданских лиц. Еще около 9000 человек получили ранения.

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