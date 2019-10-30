19:34
30 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК СИТУАЦИЯ В ЗОЛОТОМ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Вино от Киселева. Нелегкие тюремные будни российской шпионки
      Вєсті Кремля
      21:39, 29 октября
      Вести.UA: Гончарук не дружит с цифрами. "Клубничка" в Раде
      Вєсті.UA
      19:00, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК СИТУАЦИЯ В ЗОЛОТОМ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      В ООН хотят, чтобы Украина выплачивала репарации пострадавшим от войны на Донбассе

      244 Читати новину українською
      Матильда Богнер
      Матильда Богнер / un.org.ua

      Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека Матильда Богнер считает, что люди, которые пострадали и являются жертвами конфликта, должны получить репарации, и украинское правительство должно взять на себя ответственность за это.

      Она подчеркнула, что это не означает, что правительство Украины берет на себя ответственность за нанесение такого ущерба.

      Читайте также: Миллиарды гривен: в Офисе Президента посчитали сколько потребуется на восстановление Донбасса

      По словам главы мониторинговой миссии, другим важным аспектом является уголовное правосудие.

      По всей стране это должны быть дела, связанные с Майданом, тем, что мы видели в Одессе. Мы должны видеть эффективное расследование и преследование,
      – считает Богнер.

      Относительно амнистии она отметила, что перед тем, как ее проводить, должны быть проведены консультации, и необходимо сделать так, чтобы она была полезной для Украины.

      Также представитель ООН сообщила, что в организации приветствуют попытки правительства Украины ответить на потребности людей по всей стране, поскольку это очень важный шаг к социальной сплоченности.

      Что такое репарации?Полное или частичное возмещение (по мирному договору или другим международным актам) государством, которое начало агрессивную войну, убытков, причиненных государству, которое подверглось нападению.

      К теме: Достаточно издевательств, – Сивохо требует выплачивать пенсии гражданам Украины на оккупированных территориях

      Отметим, что Сергей Сивохо, которого назначили советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса, считает, что Украина должна обязательно выплачивать пенсии своим гражданам, живущим на временно неподконтрольной территории.

      Сколько мирных жителей погибли на Донбассе во время войны?На Донбассе пятый год идет жестокая российско-украинская война, в которой погибли почти 3000 военных. Однако, жертвами конфликта стали не только бойцы армии, но и мирное население.

      В общем, с начала войны были убиты более 3000 гражданских лиц. Еще около 9000 человек получили ранения.

      Больше о реинтеграции оккупированных территорий по ссылке.

      blog_ava
      Как разводит войска возле Золотого Украина и оккупанты: видео, фото
      сегодня
      1301
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Реинтеграция Донбасса Война на Донбассе ООН
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Добровольцы и закон: об инциденте вокруг "Азова" и особенностях российской пропаганды
      сегодня , 19:01 Добровольцы и закон: об инциденте вокруг "Азова" и особенностях российской пропаганды
      Інна Жолобович 91
      Жизнь на Крымском полуострове после аннексии: кто те люди, которые остались
      сегодня , 17:30 Жизнь на Крымском полуострове после аннексии: кто те люди, которые остались
      Павло Казарін 275
      Після поліграфу: які пристрасті киплять у фракційному таборі "слуг"
      сегодня , 17:00 Після поліграфу: які пристрасті киплять у фракційному таборі "слуг"
      Наталя Ромашова 547
      Политика времен Юрского периода, или Как Путин проигрывает
      сегодня , 15:00 Политика времен Юрского периода, или Как Путин проигрывает
      Блог Медіа 1598
      Что такое квартира-чешка: плюсы, минусы и идеи планировки с фото
      сегодня , 13:35 Что такое квартира-чешка: плюсы, минусы и идеи планировки с фото
      Катерина Козачинська 957
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук