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      В ООН хочуть, щоб Україна виплачувала репарації постраждалим від війни на Донбасі

      798 Читать новость на русском
      Матільда Богнер
      Матільда Богнер / un.org.ua

      Глава моніторингової місії ООН з прав людини Матільда Богнер вважає, що люди, які постраждали і є жертвами конфлікту, повинні отримати репарації, і український уряд повинен взяти на себе відповідальність за це.

      Вона наголосила, що це не означає, що уряд України бере на себе відповідальність за нанесення такої шкоди.

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      За словами глави моніторингової місії, іншим важливим аспектом є кримінальне правосуддя.

      По всій країні це повинні бути справи, пов'язані з Майданом, тим, що ми бачили в Одесі. Ми повинні бачити ефективне розслідування і переслідування,
      – вважає Богнер.

      Щодо амністії вона зазначила, що перед тим, як її проводити, повинні бути проведені консультації, і необхідно зробити так, щоб вона була корисною для України.

      Також представниця ООН повідомила, що в організації вітають спроби уряду України відповісти на потреби людей по всій країні, оскільки це дуже важливий крок до соціальної єдності.

      Що таке репарації? Повне або часткове відшкодування (за мирним договором або іншими міжнародними актами) державою, що розпочала агресивну війну, збитків, заподіяних державі, що зазнала нападу.

      До теми: Досить знущань, – Сивохо вимагає виплачувати пенсії громадянам України на окупованих територіях

      Відзначимо, що Сергій Сивохо, якого призначили радником секретаря Ради національної безпеки і оборони з питань реінтеграції та відновлення Донбасу, вважає, що Україна повинна обов'язково виплачувати пенсії своїм громадянам, які живуть на тимчасово непідконтрольній території.

      Скільки мирних жителів загинули на Донбасі за час війни?На Донбасі п'ятий рік триває жорстока російсько-українська війна, в якій загинули майже 3 тисячі військових. Проте, жертвами конфлікту стали не лише бійці армії, а й мирне населення.

      Загалом, від початку війни були вбиті понад 3 тисячі цивільних осіб. Ще близько 9 тисяч людей отримали поранення.

      Більше про реінтеграцію окупованих територій – за посиланням.

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Реінтеграція Донбасу ООН
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