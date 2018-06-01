В ООН требуют от Украины принять безотлагательные меры для защиты меньшинств

Организация Объединенных Наций в Украине призывает власти государства принять безотлагательные меры для защиты общин ромов, активистов ЛГБТ-сообщества и других меньшинств, которые подвергаются жестоким нападениям и притеснениям.

Об этом говорится на официальном сайте организации.

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ООН в Украине призывает украинское правительство продолжать отслеживать действия, совершенные некоторыми радикальными элементами, которые нарушают основополагающие права меньшинств. Эти нападения, в сочетании с многочисленными сообщениями в социальных сетях, которые могут быть приравнены к языку вражды и разжигания ненависти к цыганам, ЛГБТ-сообществу и другим меньшинствам, свидетельствуют о растущей нетерпимости,

– говорится в сообщении.

В организации отмечают, что эти вопросы требуют немедленного решения для предотвращения дальнейшего распространения такого насилия в Украине.

"Отсутствие ответственности за жестокие нападения на меньшинства и выселения ромов, которые имели место в прошлые годы, привело к большей безнаказанности. Мы призываем Правительство не проявлять ни капли толерантности к таким действиям, публично их осудить, расследовать все нападения на меньшинства, привлечь виновных к ответственности и гарантировать право на недискриминацию и равенство", – добавила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер.

Напомним, в мае было сожжено три ромские поселения: на западе Украины, во Львове и Тернополе, и в столице страны. Поджоги привели к насильственному выселению общин ромов. Национальная полиция открыла уголовное производство по факту хулиганства.