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В ООН вимагають від України вжити невідкладних заходів для захисту меншин

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Нещодавні напади на представників меншин в Україні свідчать про зростаючу нетерпимість, – ООН
Нещодавні напади на представників меншин в Україні свідчать про зростаючу нетерпимість, – ООН / news.online.ua

Організація Об’єднаних Націй в Україні закликає владу держави вжити невідкладних заходів для захисту громад ромів, активістів ЛГБТІ-спільноти та інших меншин, які зазнають жорстоких нападів і утисків.

Про це йдеться на офіційному сайті організації.

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ООН в Україні закликає український уряд продовжувати відстежувати дії, вчинені деякими радикальними елементами, які порушують основоположні права меншин. Ці напади, у поєднанні з чисельними повідомленнями у соціальних мережах, які можуть бути прирівняні до мови ворожнечі та розпалювання ненависті до ромів, ЛГБТІ-спільноти та інших меншин, свідчать про зростаючу нетерпимість,
– йдеться у повідомленні.

В організації зазначають, що ці питання потребують негайного вирішення для запобігання подальшому поширенню такого насильства в Україні.

"Відсутність відповідальності за жорстокі напади на меншини та виселення ромів, які мали місце у минулі роки, призвела до більшої безкарності. Ми закликаємо Уряд не виявляти ні краплі толерантності до таких дій, публічно їх засудити, розслідувати всі напади на меншини, притягнути винних до відповідальності та гарантувати право на недискримінацію та рівність", – додала голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер.

Нагадаємо, у травні було спалено три ромські поселення: на заході України, у Львові та Тернополі, та у столиці країни. Підпали призвели до насильницького виселення громад ромів. Національна поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганства.

Теги: Новини України Новини політики Роми ООН
Джерело: 24 канал
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