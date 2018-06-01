С14: народні месники чи злочинці?

У суспільствах, де державні суди та правоохоронні органи не виправдовують сподівань, попит на "робін гудів" є доволі високим. Думка про те, що в скрутний момент хтось неодмінно "прийде – порядок наведе", гріє душу обивателя. Та попри всю свою затребуваність, подібна ніша в Україні довго лишалася незайнятою.

Адже навіть ті партії, які позиціюють себе як "праві" чи навіть "праворадикальні", віддавали перевагу тому, щоб діяти у правовому полі. Гра без правил потребує певного куражу, який, схоже, готова продемонструвати організація під назвою С14. Останнім часом вона не сходить з новинних шпальт. Щоправда, від деяких "подвигів", які приписують С14, її члени відхрещуються.



С14 в усій своїй красі. Втілення нової справедливості чи нового "бєспрєдєла"? Фото з Facebook Сергія Мазура

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Ринкові відносини

Останній скандал, де фігурує С14, пов'язаний із розбірками на ринку біля метро "Лісова". 26 травня там виник інцидент між продавцями та військовим пенсіонером, який вступився за жінку. В результаті її оборонець був побитий, до того ж у присутності поліції. Про те, як розвивалися події, розповіла його донька Олена Стойко. За її словами, жінка підійшла до прилавка і хотіла щось з нього взяти.

Продавець накинувся на неї, почав погрожувати. Мій тато цієї миті проходив повз та по-офіцерськи зробив зауваження, що не варто так поводитись з жінками, особливо, якщо ти ще й іноземець і перебуваєш в Україні. Той перемкнув увагу на тата, поводив себе агресивно і спробував його вдарити рукою, але потрапив у шию. Тоді тато викликав поліцію і сказав, що з'ясовуватиме відносини в присутності правоохоронних органів. Продавець тоді викликав свою банду і почав закривати торгову точку, показувати пачку грошей і казати, що то його правоохоронні органи,

– написала на Facebook Стойко.

Вона також виклала в мережі відео інциденту й додала, що "банда зникла з місця злочину". А у її батька виявили "перелом носу і космічний тиск". Пізніше правоохоронці все ж затримали чоловіка, який скоїв напад на пенсіонера, і відкрили провадження за статтею "Хуліганство". В поліції повідомили, що нападник є 24-річним громадянином іншої держави. Цим, однак, справа не обмежилася.

27 травня, згідно з повідомленням "Громадського", невідомі люди прийшли повчити "громадян іншої держави" повазі та чемності. В процесі навчання "вони почали громити кіоски, ламати ролети. Хтось розпилив газ, після чого чоловіки почали кидати камінням у бік правоохоронців. Кореспондентка повідомила, що жінка почала збирати гроші з виручки, які були у кіосках. На запитання журналістки, навіщо вона це робить, вона заявила, що "це не мародерство". Жінка, що працює у сусідньому кіоску, повідомила, що їй зламали ролет, вона плакала та сказала, що злякалася погрому. Також додала, що "з сусідами ніколи проблем не було", – передавало "Громадське".

Мас-медіа припустили, що ініціаторами погрому були саме С14. Однак керівник організації Євген Карась заявив, що його люди не мають стосунку до подій на ринку. Відтак "Громадському" довелося вибачатися та коригувати оприлюднену раніше інформацію.

За словами Карася, представники C14 дійсно були на місці подій, але приїхали вони, коли там все було уже "у розпалі".

Активісти С14 не громили ринок, де вчора кавказці побили літнього чоловіка. С14 разом з ветеранськими організаціями трьох районів мали збір на годину пізніше від організацій, які збиралися на 10-ту ранку. Наші активісти під'їхали пізніше,

– пояснив Карась у соцмережі.

"Ми збиралися поговорити і присоромити охорону ринку, на очах якої відбулося безкарне побиття літнього чоловіка. Також (збиралися поговорити) з адміністрацією ринку. Але це все відбулося спонтанно з боку сотні різноманітних громадян, які зібралися вже зранку на ринку", – додав Карась. І не втримався від образи журналістів:

Нами принципово дана заява, бо С14 ніколи не будуть терпіти, щоб хтось називався нашим іменем. А також не будемо терпіти того, як Хромадське займається лівацькими політичними спекуляціями і намагається штучно прив'язати наше ім'я до усіх конфліктних ситуацій.

Через сутички на Лісовій було затримано 34 нападники. "Поліцейські втрутилися у ситуацію і припинили протиправні дії. У результаті троє правоохоронців отримали тілесні ушкодження, їм надають медичну допомогу. Зараз слідчі вивчають записи відеонагляду, зокрема і ті, що розміщені у мережі Інтернет", – повідомив начальник київського поліції Андрій Крищенко. Що ж стосується С14, то навіть якщо вони й не мають стосунку до подій на ринку, з організацією пов'язані інші, не менш яскраві епізоди. Ті, де свою причетність члени С14 навіть не заперечують.



Ринок на Лісовій після приходу невідомих. У той день поліція затримала 34 учасників сутичок. Фото "Громадського"

Табір йде в небо

21 квітня С14 спалила табір ромів у Києві на Лисій горі. На мові активістів ця акція називалася, щоправда, дещо інакше.

Ци...ан на Лисій горі більше немає. Учора вони не виконали вимогу, лише частина покинула табір у парку. Але після переконливих законних аргументів інші теж вирішили піти із забороненої території. Ми поприбирали за ними майже все сміття, демонтували палатки та безпечно спалили. Лишилось службам благоустрою повернути територію парку до попереднього стану. Інші рейди проти незаконних проявів ци..ан плануємо наступного тижня. Усіх охочих увідомимо,

– проінформував на своїй Facebook-сторінці координатор С14 Сергій Мазур.

Після цього "переконливі законні аргументи" щодо ромів радикали застосували ще двічі: 9 травня на Львівщині та 23 травня на Тернопільщині. На думку колишнього керівника Служби зовнішньої розвідки Миколи Маломужа, подібними діями С14 зумисне підриває імідж України. "Як російське телебачення показало ці картинки? Що в Україні фашизм. Що в Україні діють радикали", – говорить він в інтерв'ю ТСН.



Під час спалення табору ромів ніхто не постраждав. Окрім думки про нас наших західних партнерів

А правоохоронці додають, що безкарними дії С14 (якщо тільки організація виявиться причетною) залишені не будуть. "Розслідування має бути швидким та дієвим. За його результатами мені особисто доповідатиме керівник поліції Тернопільщини. Будь-яка дискримінація за етнічною приналежністю є неприйнятною. Винні особи будуть притягнуті до відповідальності, незалежно від поглядів та приналежності до будь-яких організацій", – запевняє керівник Національної поліції Сергій Князєв.

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Тим часом події довкола ромів та С14 привернули увагу посольства США.

В Україні ніхто не повинен жити в страху через те, ким він є. Ми закликаємо правоохоронців розслідувати нещодавні напади на ромів. Справедливість і толерантність щодо меншин є ключовими в новій Україні,

– йдеться у відозві дипломатів.

Між тим, поки американське посольство чекає на реакцію української поліції, реалії нашого життя підкидають все нові сюжети. "С14 зловили організатора тітушок, яких приводили на суд щодо антимайданівця-убивці Крисіна (винного у смерті журналіста Веремія – "24") для залякування активістів", – звітує 28 травня на Facebook Євген Карась. Запис розмови зі "здобиччю" Карась також викладає у мережу.

На відео молодик пояснює, що його місія полягала в тому, щоб за 500 гривень найняти охочих постояти під будинком суду протягом кількох годин.

Я наймався на продажний мітинг як "тітушка". Не робіть таких помилок, як я. І дізнавайтеся, якщо йдете на роботу, на що ви "підписуєтеся".

Також чоловік додає, що робить цю заяву добровільно, й заходи фізичного примусу до нього не застосовувалися.

В коментарях під своїм постом Карась пише, що спійманий чоловік – "безпорадне поросятко. Наймит, якому стало дуже страшно. Бити такого шкода. Я думаю, страх від того, що могло би статися, бо він це дуже добре відчував – значно краще його полікує, ніж бамбулі. Скажімо, в даному випадку обійшлися легкою терапією. Зрештою вони не встигли нікого на суді побити. Отже, народна амністія у зв'язку зі щирим непідробним переляканим каяттям".

Або суд, або самосуд

Безперечно, можливість карати та милувати на власний розсуд (або, як у цьому випадку – проголошувати "народну амністію") – річ доволі небезпечна. Особливо, якщо монополія держави на подібні дії розбавлена втручанням приватних осіб. Втім, інше затримання, здійснене С14, принесло організації вдячність з боку СБУ. Так принаймні заявляє лідер націоналістів Євген Карась.

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Йдеться про відомого бразильця Рафаеля Лусваргі, який воював на стороні "ДНР" та був засуджений до 13 років позбавлення волі і чий вирок згодом скасував апеляційний суд. Члени С14 зловили Лусваргі 4 травня просто посеред Києва та доправили до Служби безпеки, де проти нього було відкрите кримінальне провадження. Щоправда, адвокат бразильця зазначив про рішення Шевченківського суду, яким Службу безпеки зобов'язують відкрити ще одну справу й проти Євгена Карася. Останньому інкримінують незаконне позбавлення людини свободи. Як повідомлялося, рішення про це ухвалив суддя Євген Мартинов – той самий, який минулого року відпустив із СІЗО на волю двох спільників вище згаданого Юрія Крисіна.



Найманець Лусваргі, спійманий С14 та приведений до СБУ. В цій справі є безліч запитань до українських суддів, але всі вони, на жаль, так і залишаться без відповіді

Вся ця плутанина з судових рішень, що грають на руку таким персонажам, як Лусваргі, аж ніяк не сприяє встановленню довіри до Феміди. Й, безумовно, підігріває суспільний інтерес до аматорських спроб встановити справедливість. До речі, Євген Карась обіцяв самосуд над Лусваргі, якщо тільки СБУ його відпустить.

Навряд чи випадки лінчування додадуть Україні європейськості, хоча подібні обіцянки можуть і не йти далі суто словесних погроз. З іншого ж боку, цілком очевидно, що організація, створена у 2009 році (і не надто помітна аж донедавна), має твердий намір гучно заявити про себе у 2018-му. С14 вже засвітилася у кількох будівельних скандалах, а також у демонтажі "каплички" УПЦ МП біля Андріївської церкви, у сутичках з прихильниками святкування 9 травня тощо. Відчувається, як бажання бути не просто учасником резонансних подій, а їхнім режисером у С14 наростає. До чого все це призведе – покаже час. Державі ж, між тим, варто замислитися над ситуацією, у якій вона втрачає ініціативу в грі. М'яч поки що на її полі, та чи надовго?

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