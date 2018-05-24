Чому суд відкрив справу проти лідера "С14" Євгена Карася

Адвокат Лусваргі заявив, що за його заявою, Шевченківський районний суд Києва зобов’язав СБУ відкрити кримінальне провадження тепер вже проти одного з лідерів націоналістичної організації "С14" Євгена Карася, який і брав активну участь в затриманні бразильця Рафаеля Лусваргі.

Про це повідомляє у своєму блозі "Право на правду" Дмитро Гнап.

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Суд вирішив, що тепер Карась відповідатиме перед законом за незаконне позбавлення волі Лусваргі і чомусь за участь в підготовці терористичного акту. Рішення про це ухвалив суддя Євген Мартинов, який до речі, минулого року відпустив із СІЗО на волю двох спільників відомого ватажка тітушок Юрія Крисіна.

Останній зі спільниками підозрюється у вбивстві під час подій на Майдані журналіста В’ячеслава Веремія. Але, суддя вирішив, що спільникам Крисіна досить сидіти за гратами і вирішив випустити їх з-під арешту. Відтак, не доводиться дивуватися рішенню судді Мартинова і по затриманню активістами сепаратиста Лусваргі.

Отож, ви бачите, що буває, коли в умовах бездіяльності і паралічу влади, хтось бере на себе відповідальність боротися з ворогами Україні. Потім, коли небезпека мине, суди та правоохоронці ще й порушуватимуть проти тебе кримінальні провадження.

Відео повного випуску відеоблогу Дмитра Гнапа "Право на правду" за 24 травня 2018.