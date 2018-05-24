Почему суд открыл дело против лидера "С14" Евгения Карася

Адвокат Лусварги заявил, что по его заявлению, Шевченковский районный суд Киева обязал СБУ открыть уголовное производство теперь уже против одного из лидеров националистической организации "С14" Евгения Карася, который и принимал активное участие в задержании бразильца Рафаэля Лусварги.

Об этом сообщает в своем блоге "Право на правду" Дмитрий Гнап.

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Суд решил, что теперь Карась будет отвечать перед законом за незаконное лишение свободы Лусварги и почему-то за участие в подготовке террористического акта. Решение об этом принял судья Евгений Мартынов, который, кстати, в прошлом году отпустил из СИЗО на волю двух сообщников известного главаря титушек Юрия Крысина.

Последний с сообщниками подозревается в убийстве во время событий на Майдане журналиста Вячеслава Веремия. Но, судья решил, что сообщникам Крысина хватит сидеть за решеткой и решил выпустить их из-под ареста. Следовательно, не приходится удивляться решению судьи Мартынова и по задержанию активистами сепаратиста Лусварги.

Итак, вы видите, что бывает, когда в условиях бездействия и паралича власти кто-то берет на себя ответственность бороться с врагами Украины. Потом, когда опасность минует, суды и правоохранители еще и будут возбуждать против тебя уголовные производства.

Видео полного выпуска видеоблога Дмитрия Гнапа "Право на правду" за 24 мая 2018.