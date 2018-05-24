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АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД САНКЦИИ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Почему суд открыл дело против лидера "С14" Евгения Карася

113 Читати новину українською
Евгений Карась
Евгений Карась / hromadske.ua/posts

Адвокат Лусварги заявил, что по его заявлению, Шевченковский районный суд Киева обязал СБУ открыть уголовное производство теперь уже против одного из лидеров националистической организации "С14" Евгения Карася, который и принимал активное участие в задержании бразильца Рафаэля Лусварги.

Об этом сообщает в своем блоге "Право на правду" Дмитрий Гнап.

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Суд решил, что теперь Карась будет отвечать перед законом за незаконное лишение свободы Лусварги и почему-то за участие в подготовке террористического акта. Решение об этом принял судья Евгений Мартынов, который, кстати, в прошлом году отпустил из СИЗО на волю двух сообщников известного главаря титушек Юрия Крысина.

Последний с сообщниками подозревается в убийстве во время событий на Майдане журналиста Вячеслава Веремия. Но, судья решил, что сообщникам Крысина хватит сидеть за решеткой и решил выпустить их из-под ареста. Следовательно, не приходится удивляться решению судьи Мартынова и по задержанию активистами сепаратиста Лусварги.

Итак, вы видите, что бывает, когда в условиях бездействия и паралича власти кто-то берет на себя ответственность бороться с врагами Украины. Потом, когда опасность минует, суды и правоохранители еще и будут возбуждать против тебя уголовные производства.

Видео полного выпуска видеоблога Дмитрия Гнапа "Право на правду" за 24 мая 2018.

 

Теги: Новости Украины Видеоблоги арест Бразилия Рафаэль Лусварги Судьи
Источник: 24 Канал
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