С14: народные мстители или преступники?

В обществах, где государственные суды и правоохранительные органы не оправдывают надежд, спрос на "робин гудов" является достаточно высоким. Мысль о том, что в трудный момент кто-то непременно "придет – порядок наведет", греет душу обывателя. И несмотря на всю свою востребованность, подобная ниша в Украине долго оставалась незанятой.

Ведь даже те партии, которые позиционируют себя как "правые" или даже "праворадикальные", отдавали предпочтение тому, чтобы действовать в правовом поле. Игра без правил требует определенного куража, который, похоже, готова продемонстрировать организация под названием С14. В последнее время она не сходит с новостных полос. Правда, от некоторых "подвигов", которые приписывают С14, ее члены открещиваются.

С14 во всей своей красоте. Воплощение новой справедливости или нового "беспредела"? Фото из Facebook Сергея Мазура

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Рыночные отношения

Последний скандал, где фигурирует С14, связанный с разборками на рынке возле метро "Лесная". 26 мая там возник инцидент между продавцами и военным пенсионером, который вступился за женщину. В результате ее защитник был избит, к тому же в присутствии полиции. О том, как развивались события, рассказала его дочь Елена Стойко. По ее словам, женщина подошла к прилавку и хотела что-то с него взять.

Продавец набросился на нее, начал угрожать. Мой папа в этот момент проходил мимо и по-офицерски сделал замечание, что не стоит так вести себя с женщинами, особенно, если ты еще и иностранец, и находишься в Украине. Тот переключил внимание на папу, вел себя агрессивно и попытался его ударить рукой, но попал в шею. Тогда папа вызвал полицию и сказал, что будет выяснять отношения в присутствии правоохранительных органов. Продавец тогда вызвал свою банду и начал закрывать торговую точку, показывать пачку денег и говорить, что это его правоохранительные органы,

– написала в Facebook Стойко.

Она также выложила в сети видео инцидента и добавила, что "банда скрылась с места преступления". А у ее отца обнаружили "перелом носа и космическое давление". Позже правоохранители все же задержали мужчину, который совершил нападение на пенсионера и открыли производство по статье "Хулиганство". В полиции сообщили, что нападавший является 24-летним гражданином другого государства. Этим, однако, дело не ограничилось.

27 мая, согласно сообщению "Громадского", неизвестные люди пришли поучить "граждан другого государства" уважению и учтивости. В процессе обучения они начали громить киоски, ломать ролеты. Кто-то распылил газ, после чего мужчины начали бросать камни в сторону правоохранителей. Корреспондентка сообщила, что женщина начала собирать деньги с выручки, которые были в киосках. На вопрос журналистки, зачем она это делает, она заявила, что "это не мародерство". Женщина, которая работает в соседнем киоске, сообщила, что ей сломали ролет, она плакала и сказала, что испугалась погрома. Также добавила, что "с соседями никогда проблем не было", – передавало "Громадское".

Масс-медиа предположили, что инициаторами погрома были именно С14. Однако руководитель организации Евгений Карась заявил, что его люди не имеют отношения к событиям на рынке. Следовательно, "Громадскому" пришлось извиняться и корректировать обнародованную ранее информацию.

По словам Карася, представители C14 действительно были на месте событий, но они приехали, когда там все было уже "в разгаре".

Активисты С14 не громили рынок, где вчера кавказцы избили пожилого мужчину. С14 вместе с ветеранскими организациями трех районов имели сбор на час позже от организаций, которые собирались на 10 утра. Наши активисты подъехали позже,

– пояснил Карась в соцсети.

"Мы собирались поговорить и пристыдить охрану рынка, на глазах которой произошло безнаказанное избиение пожилого мужчины. Также (собирались поговорить) с администрацией рынка. Но это все произошло спонтанно со стороны сотни различных граждан, которые собрались утром на рынке", – добавил Карась. И не удержался от оскорбления журналистов:

Нами принципиально данное заявление, потому что С14 никогда не будут терпеть, чтобы кто-то назывался нашим именем. А также не будем терпеть того, как Громадское занимается левацкими политическими спекуляциями и пытается искусственно связать наше имя ко всем конфликтным ситуациям.

Из-за стычки на Лесной было задержано 34 нападавших. "Полицейские вмешались в ситуацию и прекратили противоправные действия. В результате трое правоохранителей получили телесные повреждения, им оказывают медицинскую помощь. Сейчас следователи изучают записи видеонаблюдений, в том числе и те, что размещены в сети Интернет", – сообщил начальник киевской полиции Андрей Крищенко. Что же касается С14, то даже если они и не имеют отношения к событиям на рынке, с организацией связаны другие, не менее яркие эпизоды. Те, где свою причастность члены С14 даже не отрицают.



Рынок на Лесной после прихода неизвестных. В тот день полиция задержала 34 участника столкновений. Фото "Громадского"

Лагерь идет в небо

21 апреля С14 сожгла лагерь ромов в Киеве на Лысой горе. На языке активистов эта акция называлась, правда, несколько иначе.

Ци...ан на Лысой горе больше нет. Вчера они не выполнили требование, лишь часть покинула лагерь в парке. Но после убедительных законных аргументов остальные тоже решили уйти из запретной территории. Мы убрали за ними почти весь мусор, демонтировали палатки и безопасно сожгли. Осталось службам благоустройства вернуть территорию парка к предыдущему состоянию. Другие рейды против незаконных проявлений ци..ан планируем на следующей неделе. Всех желающих оповестим,

– проинформировал на своей Facebook-странице координатор С14 Сергей Мазур.

После этого "веские законные аргументы" в отношении ромов радикалы применили еще дважды: 9 мая на Львовщине и 23 мая на Тернопольщине. По мнению бывшего руководителя Службы внешней разведки Николая Маломужа, подобными действиями С14 умышленно подрывает имидж Украины. "Как российское телевидение показало эти картинки? Что в Украине фашизм. Что в Украине действуют радикалы", – говорит он в интервью ТСН.



Во время сожжения лагеря ромов никто не пострадал. Кроме мнения о нас наших западных партнеров

А правоохранители добавляют, что безнаказанными действия С14 (если только организация окажется причастной) оставлены не будут. "Расследование должно быть быстрым и действенным. По его результатам мне лично будет докладывать руководитель полиции Тернопольщины. Любая дискриминация по этнической принадлежности является неприемлемой. Виновные лица будут привлечены к ответственности, независимо от взглядов и принадлежности к любым организациям", – уверяет руководитель Национальной полиции Сергей Князев.

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Тем временем события вокруг ромов и С14 привлекли внимание посольства США.

В Украине никто не должен жить в страхе за то, кем он является. Мы призываем правоохранителей расследовать недавние нападения на ромов. Справедливость и толерантность в отношении меньшинств является ключевым в новой Украине,

– говорится в обращении дипломатов.

Между тем, пока американское посольство ждет реакции украинской полиции, реалии нашей жизни подбрасывают все новые сюжеты. "С14 поймали организатора титушек, которых приводили на суд относительно антимайдановца-убийцы Крисина (виновного в смерти журналиста Веремия – "24") для запугивания активистов", – сообщает 28 мая на Facebook Евгений Карась. Запись разговора с "добычей" Карась также выкладывает в сеть.

На видео парень объясняет, что его миссия заключалась в том, чтобы за 500 гривен нанять желающих постоять под зданием суда в течение нескольких часов.

Я нанимался на продажный митинг как "титушка". Не делайте таких ошибок, как я. И узнавайте, если идете на работу, на что вы "подписываетесь".

Также мужчина добавляет, что делает это заявление добровольно, меры физического принуждения к нему не применялись.

В комментариях под своим постом Карась пишет, что пойманный человек – "беспомощный поросенок. Наемник, которому стало очень страшно. Бить такого жаль. Я думаю, страх от того, что могло бы произойти, потому что он это очень хорошо чувствовал – значительно лучше его полечит, чем бамбули. Скажем, в данном случае обошлись легкой терапией. В конце концов они не успели никого на суде побить. Итак, народная амнистия в связи с искренним неподдельным испуганным раскаянием".

Либо суд, либо самосуд

Бесспорно, возможность карать и миловать по собственному усмотрению (или, как в этом случае – объявить "народную амнистию") – вещь довольно опасная. Особенно, если монополия государства на подобные действия разбавленная вмешательством частных лиц. Впрочем, другое задержание, осуществленное С14, принесло организации благодарность со стороны СБУ. Так по крайней мере заявляет лидер националистов Евгений Карась.

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Речь идет о известном бразильце Рафаэле Лусварги, который воевал на стороне "ДНР" и был приговорен к 13 годам лишения свободы и чей приговор впоследствии отменил апелляционный суд. Члены С14 поймали Лусварги 4 мая просто посреди Киева и доставили в Службу безопасности, где против него было открыто уголовное производство. Правда, адвокат бразильца отметил о решении Шевченковского суда, которым Службу безопасности обязывают открыть еще одно дело против Евгения Карася. Последнему инкриминируют незаконное лишение человека свободы. Как сообщалось, решение об этом принял судья Евгений Мартынов – тот самый, который в прошлом году отпустил из СИЗО на волю двух сообщников выше упомянутого Юрия Крисина.



Наемник Лусварги, пойманный С14 и приведен к СБУ. В этом деле есть множество вопросов к украинским судьям, но все они, к сожалению, так и останутся без ответа

Вся эта путаница из судебных решений, играют на руку таким персонажам, как Лусварги, отнюдь не способствует установлению доверия к Фемиде. И, безусловно, подогревает общественный интерес к любительским попыткам установить справедливость. Кстати, Евгений Карась обещал самосуд над Лусварги, если только СБУ его отпустит.

Вряд ли случаи линчевания добавят Украине европейскости, хотя подобные обещания могут и не идти дальше чисто словесных угроз. С другой же стороны, вполне очевидно, что организация, созданная в 2009 году (и не слишком заметна вплоть до недавнего времени), твердо намерена громко заявить о себе в 2018-ом. С14 уже засветилась в нескольких строительных скандалах, а также в демонтаже "часовни" УПЦ МП возле Андреевской церкви, в столкновениях со сторонниками празднования 9 мая и тому подобном. Ощущается, как желание быть не просто участником резонансных событий, а их режиссером в С14 нарастает. К чему все это приведет – покажет время. Государству же, между тем, стоит задуматься над ситуацией, в которой она теряет инициативу в игре. Мяч пока на ее поле, но надолго ли?

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