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      В Осло мужчина угнал скорую и сбил несколько человек, есть пострадавшие: фото, видео

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      В Осло мужчина угнал скорую и сбил людей 22 октября 2019 ▷ видео
      В Осло мужчина угнал скорую и сбил несколько человек / nrk.no

      В норвежской столице Осло неизвестный захватил автомобиль скорой помощи. После этого он сбил на нем несколько человек, в том числе детей.

      Пострадали несколько человек, пишет NRK. Среди них: двое семимесячных близнецов в коляске, женщина и чета пожилых людей.

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      У одного из младенцев незначительные травмы, в каком состоянии другой – не сообщается.

      Очевидцы утверждают, что мужчина был вооружен огнестрельным оружием. Полиция развернула в районе инцидента значительные силы и совершила несколько выстрелов по скорой, чтобы остановить автомобиль.

      Мы взяли под контроль автомобиль, похищенный вооруженным мужчиной. Были сделаны выстрелы, он легко ранен,
      – рассказали в полиции.

      Полиция до сих пор разыскивает еще женщину, которая возможно также причастна к инциденту. По данным правоохранителей, она может находиться в состоянии опьянения или под действием наркотических веществ.

      В Осло мужчина угнал скорую и сбил несколько человек/ Фото: AP

      Несколько районов норвежской столицы пока перекрыты правоохранителями.

      В Осло мужчина на скорой сбил несколько человек: видео

       

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Транспорт Теракт Дети и несовершеннолетние Норвегия
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