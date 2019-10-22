В Осло мужчина угнал скорую и сбил несколько человек, есть пострадавшие: фото, видео
В норвежской столице Осло неизвестный захватил автомобиль скорой помощи. После этого он сбил на нем несколько человек, в том числе детей.
Пострадали несколько человек, пишет NRK. Среди них: двое семимесячных близнецов в коляске, женщина и чета пожилых людей.
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У одного из младенцев незначительные травмы, в каком состоянии другой – не сообщается.
Очевидцы утверждают, что мужчина был вооружен огнестрельным оружием. Полиция развернула в районе инцидента значительные силы и совершила несколько выстрелов по скорой, чтобы остановить автомобиль.
Мы взяли под контроль автомобиль, похищенный вооруженным мужчиной. Были сделаны выстрелы, он легко ранен,
– рассказали в полиции.
Полиция до сих пор разыскивает еще женщину, которая возможно также причастна к инциденту. По данным правоохранителей, она может находиться в состоянии опьянения или под действием наркотических веществ.
В Осло мужчина угнал скорую и сбил несколько человек/ Фото: AP
Несколько районов норвежской столицы пока перекрыты правоохранителями.
В Осло мужчина на скорой сбил несколько человек: видео