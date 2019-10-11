Стрельба возле синагоги в Галле: стрелка обвиняют в теракте и попытке массового убийства

Федеральное правительство страны назвало стрельбу 9 октября в городе Галле правоэкстремистским терактом. Генеральная прокуратура заявляет, что задержанный полицией нападающий хотел устроили массовое убийство в синагоге и этим вызвать международный резонанс.

В результате нападения мужчины на синагогу и кафе погибли два человека, несколько человек также получили ранения. Подозреваемого нападающего, 27-летнего Штефана, обвиняют в двойном убийстве и покушении на убийство минимум в девяти случаях, сообщает Spiegel.

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После задержания в машине нападавшего было обнаружено взрывное устройство общей массой взрывчатки в четыре килограмма.

Министерка юстиции Германии Кристина Ламбрехт заявила, что человек самостоятельно совершил нападение на синагогу и кафе. Стрелец руководствовался антисемитскими и праворадикальными мотивами. Она также подчеркнула, что правый экстремизм составляет одну из крупнейших нынешних угроз, с которой каждое правовое государство должно бороться всеми средствами.

Что известно о нападении на синагогу в Галле

Сначала мужчина пытался попасть в синагогу, где на тот момент по случаю важного иудейского праздника Йом-Кипур находились более 50 человек. Так как двери были заперты изнутри злоумышленнику не удалось этого сделать.

У синагоги преступник застрелил женщину, которая подошла к нему, а затем и мужчину, который находился в кафе неподалеку. Стрелец скрылся с места происшествия на автомобиле ранив по дороге еще двух человек. Вскоре после этого появились сообщения о стрельбе в Ландсберге, расположенном в 15 километрах от Галле.

Нападающего задержали после того, как он попал в ДТП во время побега. Сейчас он находится в больнице с двумя огнестрельными ранениями в шею, которые получил во время перестрелки с полицейскими.