Стрелок, напавший на синагогу в Германии, вел прямую трансляцию в интернете

Террорист, который 9 октября совершил нападение на синагогу и кафе в немецком городе Галле, вел прямую трансляцию своих действий. Трансляция началась с антисемитских высказываний и длилась 35 минут.

В результате стрельбы в немецком Галле погибли по меньшей мере два человека. Несколько человек получили ранения. По версии полицейских, злоумышленников было как минимум двое. Одного из них удалось задержать.

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Напавший сначала снимал бойню, которую устроил возле синагоги и еврейского кладбища. Впоследствии он устроил стрельбу с полицией возле турецкого кафе.

Закончив съемку, мужчина выбросил свой телефон на обочину. Террорист был хорошо вооружен и передвигался по городу на авто. Именно его задержала полиция.

Нападение произошло в день, когда евреи отмечают Йом-Кипур – важнейший праздник в иудаизме. В 2019 году его празднуют с вечера 8 октября до вечера 9 октября.

Что известно о нападении и стрельбе в Галле

Возле синагоги была убита одна женщина и ранены еще несколько человек. По неподтвержденной информации, другой человек погиб после нападения в кафе. В полиции отметили, что массовой бойни в синагоге удалось избежать благодаря тому, что на момент нападения она была заперта изнутри.

Также преступники устроили стрельбу в городе Ландсберг, который расположен в 15 километрах от Галле. Какова ситуация там, пока неизвестно.

В Лейпциге и Дрездене усилили меры безопасности возле зданий синагог. Перед синагогой в Лейпциге дежурят по меньшей мере пятеро полицейских.