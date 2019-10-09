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      Стрелок, напавший на синагогу в Германии, вел прямую трансляцию в интернете

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      Стрим длился 35 минут
      Стрим длился 35 минут / BBC

      Террорист, который 9 октября совершил нападение на синагогу и кафе в немецком городе Галле, вел прямую трансляцию своих действий. Трансляция началась с антисемитских высказываний и длилась 35 минут.

      В результате стрельбы в немецком Галле погибли по меньшей мере два человека. Несколько человек получили ранения. По версии полицейских, злоумышленников было как минимум двое. Одного из них удалось задержать.

      К теме: Появилось видео стрельбы в немецком городе Галле

      Напавший сначала снимал бойню, которую устроил возле синагоги и еврейского кладбища. Впоследствии он устроил стрельбу с полицией возле турецкого кафе.

      Закончив съемку, мужчина выбросил свой телефон на обочину. Террорист был хорошо вооружен и передвигался по городу на авто. Именно его задержала полиция.

      Нападение произошло в день, когда евреи отмечают Йом-Кипур – важнейший праздник в иудаизме. В 2019 году его празднуют с вечера 8 октября до вечера 9 октября.

      Что известно о нападении и стрельбе в Галле

      Возле синагоги была убита одна женщина и ранены еще несколько человек. По неподтвержденной информации, другой человек погиб после нападения в кафе. В полиции отметили, что массовой бойни в синагоге удалось избежать благодаря тому, что на момент нападения она была заперта изнутри.

      Также преступники устроили стрельбу в городе Ландсберг, который расположен в 15 километрах от Галле. Какова ситуация там, пока неизвестно.

      В Лейпциге и Дрездене усилили меры безопасности возле зданий синагог. Перед синагогой в Лейпциге дежурят по меньшей мере пятеро полицейских.

      blog_ava
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      Автор: Михаил Года
      Теги: Оружие Жертвы Криминальные новости
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