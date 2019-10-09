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      Стрілець, який напав на синагогу в Німеччині вів пряму трансляцію в інтернеті

      155 Читать новость на русском
      Стрім тривав 35 хвилин
      Стрім тривав 35 хвилин / BBC

      Терорист, який 9 жовтня скоїв напад на синагогу та кафе в німецькому місті Галле, вів пряму трансляцію своїх дій. Трансляція почалася з антисемітських висловлювань і тривала 35 хвилин.

      Внаслідок стрілянини у німецькому Галле загинуло щонайменше дві людини. Кілька осіб отримали поранення. За версією поліцейських, зловмисників було як мінімум двоє. Одного з них вдалося затримати.

      До теми: З'явилося відео стрілянини у німецькому місті Галле

      Нападник спершу знімав бійню, яку влаштував біля синагоги та єврейського кладовища. Згодом він влаштував стрілянину з поліцією біля турецького кафе.

      Закінчивши зйомку, чоловік викинув свій телефон на узбіччя. Терорист був добре озброєний і пересувався містом на авто. Саме його затримала поліція.

      Напад стався в день, коли євреї відзначають Йом-Кіпур – найважливіше свято в іудаїзмі. У 2019 році його святкують з вечора 8 жовтня до вечора 9 жовтня.

      Що відомо про напад та стрілянину в Галле

      Біля синагоги було вбито одну жінку та поранено ще кількох людей. За непідтвердженою інформацією, інша особа загинула після нападу в кафе. У поліції зазначили, що масової бійні в синагозі вдалося уникнути завдяки тому, що на момент нападу вона була замкнена зсередини.

      Також злочинці зчинили стрілянину в місті Ландсберг, яке розташоване в 15 кілометрах від Галле. Яка ситуація там, наразі невідомо.

      У Лейпцигу та Дрездені посилили заходи безпеки біля будівель синагог. Перед синагогою в Лейпцигу чергують щонайменше п'ятеро поліцейських. 

      blog_ava
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      Автор: Михайло Года
      Теги: Кримінальні новини Жертви Зброя
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