Стрілянина біля синагоги в Галле: нападника звинувачують у теракті та спробі масового вбивства

Федеральний уряд країни назвав стрілянину 9 жовтня у місті Галле правоекстремістським терактом. Генеральна прокуратура заявляє, що затриманий поліцією нападник хотів влаштували масове вбивство в синагозі і цим викликати міжнародний резонанс.

Внаслідок нападу чоловіка на синагогу та кафе загинули двоє осіб, кілька людей також отримали поранення. Підозрюваного нападника, 27-річного Штефана, звинувачують в подвійному вбивстві й замаху на вбивство щонайменше у дев'ятьох випадках, повідомляє Spiegel.

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Після затримання в машині нападника було виявлено вибухові пристрої загальною масою вибухівки в чотири кілограми.

Міністерка юстиції Німеччини Крістіна Ламбрехт заявила, що чоловік самостійно вчинив напад на синагогу та кафе. Стрілець керувався антисемітськими і праворадикальними мотивами. Вона також наголосила, що правий екстремізм становить одну з найбільших нинішніх загроз, з якою кожна правова держава має боротися всіма засобами.

Що відомо про напад на синагогу в Галле

Спершу чоловік намагався потрапити до синагоги, де на той момент з нагоди важливого юдейського свята Йом-Кіпур перебували більше ніж 50 осіб. Через те, що двері були замкнені зсередини зловмиснику не вдалося цього зробити.

Біля синагоги злочинець застрелив жінку, яка підійшла до нього, а згодом і чоловіка, який перебував у кафе неподалік. Стрілець зник з місця події на автомобілі поранивши дорогою ще двох людей. Незадовго після цього з'явилися повідомлення про стрілянину в Ландсбергу, розташованому за 15 кілометрів від Галле.

Нападника затримали після того, як він потрапив у ДТП під час втечі. Зараз він перебуває в лікарні з двома вогнепальними пораненнями в шию, які отримав під час перестрілки з поліцейськими.