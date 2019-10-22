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      В Осло чоловік викрав швидку і збив кілька людей, є потерпілі: фото, відео

      331 Читать новость на русском
      В Осло чоловік викрав швидку і збив людей 22 жовтня 2019 - відео
      В Осло чоловік викрав швидку і збив кілька людей / nrk.no

      У норвезькій столиці Осло невідомий захопив автомобіль швидкої допомоги. Після цього він збив на ньому кілька людей, у тому числі дітей.

      Постраждали декілька людей, пише NRK. Серед них: двоє семимісячних близнюків у візочку, жінка і подружжя літніх людей.

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      В одного з немовлят незначні травми, в якому стані інший – не повідомляється.

      Очевидці стверджують, що чоловік був озброєний вогнепальною зброєю. Поліція розгорнула в районі інциденту значні сили і здійснила кілька пострілів по швидкій, щоб зупинити автомобіль.

      Ми взяли під контроль автомобіль, викрадений озброєним чоловіком. Були зроблені постріли, він легко поранений,
      – розповіли у поліції.

      Поліція досі розшукує ще жінку, яка можливо також причетна до інциденту. За даними правоохоронців, вона може перебувати у стані сп’яніння чи під дією наркотичних речовин.

      В Осло чоловік викрав швидку і збив кілька людей/ Фото: AP

      Кілька районів норвезької столиці поки перекриті правоохоронцями.

      В Осло чоловік на швидкій збив кілька людей: відео

       

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Транспорт Теракт Діти і неповнолітні Норвегія
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