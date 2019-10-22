В Осло чоловік викрав швидку і збив кілька людей, є потерпілі: фото, відео

У норвезькій столиці Осло невідомий захопив автомобіль швидкої допомоги. Після цього він збив на ньому кілька людей, у тому числі дітей.

Постраждали декілька людей, пише NRK. Серед них: двоє семимісячних близнюків у візочку, жінка і подружжя літніх людей.

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В одного з немовлят незначні травми, в якому стані інший – не повідомляється.

Очевидці стверджують, що чоловік був озброєний вогнепальною зброєю. Поліція розгорнула в районі інциденту значні сили і здійснила кілька пострілів по швидкій, щоб зупинити автомобіль.

Ми взяли під контроль автомобіль, викрадений озброєним чоловіком. Були зроблені постріли, він легко поранений,

– розповіли у поліції.

Поліція досі розшукує ще жінку, яка можливо також причетна до інциденту. За даними правоохоронців, вона може перебувати у стані сп’яніння чи під дією наркотичних речовин.

В Осло чоловік викрав швидку і збив кілька людей/ Фото: AP

Кілька районів норвезької столиці поки перекриті правоохоронцями.

В Осло чоловік на швидкій збив кілька людей: відео