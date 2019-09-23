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      В отношении действий экс-руководителя СБУ Грицака откроют уголовное дело: постановление суда

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      Василий Грицак – экс-глава СБУ времен Порошенко
      Василий Грицак – экс-глава СБУ времен Порошенко / slovoidilo.ua

      Печерский райсуд Киева признал неправомерным бездействие ГПУ относительно заявления ООО "Инженерная группа "Арей". И обязал ГПУ начать криминальное производство по этому заявлению в отношении действий бывшего руководителя Службы Ббезопасности Украины Василия Грицака.

      Фотографию постановления суда обнародовали в фейсбуке представители ООО "Инженерная группа "Арей".

      Напомним, увольнение Грицака с должности главы СБУ депутаты поддержали на первом же заседании новой Рады

      В сообщении говорится, что "по факту государственной измены Василия Грицака Генпрокуратура начинает уголовное производство".

      Суд
      Фотография постановления суда со страницы ООО "Инженерная группа "Арей" в Фейсбуке

      Истцы убеждают, что Грицак игнорировал требование экс-начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко об освобождении от рейдерского захвата территории ЧАО "АТЕК" (предприятие, причастное к выполнению государственного оборонного заказа). ООО "Инженерная группа "Арей" с 2014 до 2016 года занималась восстановлением военной техники.

      Заметим, что в августа Соломенский райсуд Киева обязал НАБУ открыть дело против Василия Грицака по факту взяточничества и злоупотребления служебным положением.

      Что известно о Василии Грицаке?Это украинский военный, генерал армии, Герой Украины, экс-глава СБУ (с июля 2015 по августа2019). Грицак также был руководителем Антитеррористического центра при СБУ и членом СНБО.

      Одна из самых резонансных спецопераций СБУ при председательстве Грицака – инсценировка смерти журналиста Аркадия Бабченко. Тогда силовики задержали завербованного российскими спецслужбами украинца, который должен был организовать теракты и убийства 30 человек.

      В мае 2019 Грицак подал заявление на увольнение, Рада предыдущего созыва это заявление не приняла. Однако Грицак ушел в отпуск и реально обязанности главы СБУ исполнял назначенный президентом Иван Баканов. Он впоследствии СБУ и возглавил.

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      Теги: Новости Украины СБУ ГПУ Печерский суд Киева Криминальные новости Василий Грицак
      Источник: 24 канал
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