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      Щодо дій екскерівника СБУ Грицака відкриють кримінальну справу: ухвала суду

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      Василь Грицак – ексглава СБУ часів Порошенка
      Василь Грицак – ексглава СБУ часів Порошенка / slovoidilo.ua

      Печерський райсуд Києва визнав неправомірною бездіяльність ГПУ щодо заяви ТОВ "Інженерна група "Арей". І зобов'язав ГПУ розпочати кримінальне провадження за цією заявою щодо дій колишнього керівника Служби Безпеки України Василя Грицака.

      Фотографію ухвали суду оприлюднили у фейсбуці представники ТОВ "Інженерна група "Арей".

      Нагадаємо, звільнення Грицака з посади голови СБУ депутати підтримали на першому ж засіданні нової Ради

      У повідомленні мовиться, що "за фактом державної зради Василя Грицака Генпрокуратура розпочинає кримінальне провадження".

      Суд
      Фотографія ухвали суду зі сторінки ТОВ "Інженерна група "Арей" у фейсбуці

      Позивачі переконують, що Грицак ігнорував вимогу ексначальника Генштабу ЗСУ Віктора Муженка про звільнення від рейдерського захоплення території ПрАТ "АТЕК" (підприємство, причетне до виконання державного оборонного замовлення). ТОВ "Інженерна група "Арей" з 2014 до 2016 року займалася відновленням військової техніки.

      Зауважимо, що у серпня Солом'янський райсуд Києва зобов'язав НАБУ відкрити справу проти Василя Грицака за фактом хабарництва та зловживання службовим становищем.


      Що відомо про Василя Грицака? Це український військовий, генерал армії, "Герой України", екскерівник СБУ (з липня 2015 до серпня 2019). Грицак також був керівником Антитерористичного центру при СБУ та членом РНБО.

      Одна з найрезонансніших спецоперацій СБУ за головування Грицака – інсценування смерті журналіста Аркадія Бабченка. Тоді силовики затримали завербованого російськими спецслужбами українця, який мав організувати теракти і вбивства 30 осіб.

      У травні 2019 Грицак подав заяву на звільнення, Рада попереднього скликання цю заяву не схвалила. Однак Грицак пішов у відпустку і реально обов'язки голови СБУ виконував призначений президентом Іван Баканов. Він згодом СБУ й очолив
      .

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      Теги: Новини України СБУ ГПУ Печерський суд Києва Кримінальні новини Василь Грицак
      Джерело: 24 канал
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