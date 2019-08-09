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      Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу проти екс-глави СБУ Грицака

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      Василь Грицак
      Василь Грицак / 5 канал

      Солом'янський райсуд Києва зобов'язав НАБУ відкрити справу проти екс-глави СБУ Василя Грицака та його заступника Павла Демчини за фактом хабарництва та зловживання службовим становищем.

      Заяву до НАБУ відправив адвокат Козак 22 липня, проте у бюро відмовилися відкривати провадження за цими фактами. Тоді він звернувся до суду через бездіяльність Національного антикорупційного бюро, йдеться у рішенні суду.

      Важливо: Голова СБУ Грицак і всі його заступники подали у відставку

      Солом'янський райсуд розглянув скаргу адвоката з усіма фактами та зобов'язав НАБУ відкрити кримінальне провадження та почати досудове розслідування можливої незаконної діяльності Грицака та його помічника.

      Напередодні інаугурації президента Зеленського Василя Грицака нагородили званням Героя України.

      У заяві до НАБУ адвокат повідомив про скоєння злочинів екс-главою СБУ Василем Грицаком, його помічником Демчиною, а також прокурором Волинської області, начальником Головного слідчого управління та іншими керівниками поліції. Позивач поскаржився на зловживання службовим становищем, отримання службовцями хабаря та внесення неправдивої інформації до офіційних документів.

      Що відомо про Василя Грицака?

      Василь Грицак – український військовий і керівник СБУ. На посаді глави спецслужби він перебував від липня 2015 до травня 2019 року. Він є генералом армії України.

      У 2017 році голова Служби безпеки України Василь Грицак публічно звернувся до керівника Федеральної служби безпеки Російської Федерації Олександра Бортникова й звинуватив російську агентуру в організації терактів на території України. Зі слів Грицака, ФСБ перейшла всі можливі межі, порушила навіть ті правила, які діють під час війни.

      Одна з найрезонансніших спецоперацій СБУ за головування Грицака – інсценування смерті журналіста Аркадія Бабченка. Під час неї силовики затримали завербованого російськими спецслужбами громадянина України. Той мав організувати вчинення терактів і вбивства 30 осіб.

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      Теги: Новини України Новини політики НАБУ Корупція СБУ Василь Грицак Хабар
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