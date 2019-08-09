Суд обязал НАБУ открыть дело против экс-главы СБУ Грицака

Соломенский райсуд Киева обязал НАБУ открыть дело против экс-главы СБУ Василия Грицака и его заместителя Павла Демчины по факту взяточничества и злоупотребления служебным положением.

Заявление в НАБУ отправил адвокат Козак 22 июля, однако в бюро отказались открывать производство по этим фактам. Тогда он обратился в суд из-за бездеятельности Национального антикоррупционного бюро, говорится в решении суда.

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Соломенский райсуд рассмотрел жалобу адвоката со всеми фактами и обязал НАБУ открыть уголовное производство и начать досудебное расследование возможной незаконной деятельности Грицака и его помощника.

Накануне инаугурации президента Зеленского Василия Грицака наградили званием Героя Украины.

В заявлении к НАБУ адвокат сообщил о совершении преступлений экс-главой СБУ Василием Грицаком, его помощником Демчиной, а также прокурором Волынской области, начальником Главного следственного управления и другими руководителями полиции. Истец пожаловался на злоупотребление служебным положением, получение служащими взятки и внесение неправдивой информации в официальные документы.

Что известно о Василии Грицаке?

Василий Грицак – украинский военный и руководитель СБУ. На посту главы спецслужбы он находился с июля 2015 до мая 2019 года. Он является генералом армии Украины.

В 2017 году председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак публично обратился к руководителю Федеральной службы безопасности Российской Федерации Александру Бортникову и обвинил российскую агентуру в организации терактов на территории Украины. Со слов Грицака, ФСБ перешла все возможные границы, нарушила даже те правила, которые действуют во время войны.

Одна из самых резонансных спецопераций СБУ при председательстве Грицака – инсценировка смерти журналиста Аркадия Бабченко. Во время нее силовики задержали завербованного российскими спецслужбами гражданина Украины. Тот должен был организовать совершение терактов и убийства 30 человек.

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