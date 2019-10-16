В озере обнаружили тело чиновника из Луцка, которого искали четыре дня

Директор департамента семьи, молодежи и спорта Луцкого городского совета Алексей Веремийчик исчез 12 октября. Он вместе с друзьями рыбачил на озере Любязь в Любешивском районе.

35-летний Алексей Веремийчик исчез в субботу. Из-за сильного ветра, лодка перевернулась на воде. Тогда трех человек спасли, а Алексея не нашли. Пресс-служба Луцкого городского совета 16 октября подтвердила, что тело мужчины в конце концов обнаружили на дне водоема.

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К поискам привлекали и спасателей, и полицию, и местных жителей. Кроме того, что прочесывали дно, с квадрокоптера исследовали прилегающую территорию. Тело мужчины обнаружили возле того места, где лодка перевернулась.

Что известно об Алексее Веремийчике?

Алексею Веремийчик было 35 лет. Он родился в Луцке. В 2007 году окончил Львовский политех. Работал программистом Волынского государственного колледжа технологий и бизнеса.



С 2008 по 2014 год был главным специалистом, заведующим сектором аналитически-информационной работы и прогнозирования Отделения национальной службы посредничества и примирения в Волынской области.



С 2014 года – сначала начальник отдела по делам семьи и молодежи Луцкого городского совета, с 2017 года – директор департамента семьи, молодежи и спорта Луцкого городского совета.