18:26
16 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Поклонская в заложниках у Эрдогана. Подарок от Путина
      Вєсті Кремля
      23:59, 15 октября
      Вести.UA. Богдан может перейти в "Европейскую Солидарность". Савченко в образе Брежнева
      Вєсті.UA
      19:17, 15 октября
      Псы Авакова: прокурор времен Януковича стал советником министра
      ЦРУ
      13:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Криминал Новости криминала и ДТП
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ВЕРХОВНАЯ РАДА

      В озере обнаружили тело чиновника из Луцка, которого искали четыре дня

      1 Читати новину українською
      Лодка с рыбаками перевернулась на воде
      Лодка с рыбаками перевернулась на воде / volynnews.com

      Директор департамента семьи, молодежи и спорта Луцкого городского совета Алексей Веремийчик исчез 12 октября. Он вместе с друзьями рыбачил на озере Любязь в Любешивском районе.

      35-летний Алексей Веремийчик исчез в субботу. Из-за сильного ветра, лодка перевернулась на воде. Тогда трех человек спасли, а Алексея не нашли. Пресс-служба Луцкого городского совета 16 октября подтвердила, что тело мужчины в конце концов обнаружили на дне водоема.

      Читайте также: На Запорожье застрелили заместителя главы ОТО

      К поискам привлекали и спасателей, и полицию, и местных жителей. Кроме того, что прочесывали дно, с квадрокоптера исследовали прилегающую территорию. Тело мужчины обнаружили возле того места, где лодка перевернулась.

      Что известно об Алексее Веремийчике?
      Алексею Веремийчик было 35 лет. Он родился в Луцке. В 2007 году окончил Львовский политех. Работал программистом Волынского государственного колледжа технологий и бизнеса.

      С 2008 по 2014  год был главным специалистом, заведующим сектором аналитически-информационной работы и прогнозирования Отделения национальной службы посредничества и примирения в Волынской области.

      С 2014 года – сначала начальник отдела по делам семьи и молодежи Луцкого городского совета, с 2017 года – директор департамента семьи, молодежи и спорта Луцкого городского совета.

      blog_ava
      Жители Киева бьют тревогу: маньяк в очках нападает с ножом на взрослых мужчин – детали
      сегодня
      5270
      Теги: Новости Луцка Криминал Аварии и ДТП
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Депутаты могут забыть о "второй зарплате", – Таран
      сегодня , 17:35 Депутаты могут забыть о "второй зарплате", – Таран
      Ірина Поліщук 107
      За что депутатов будут лишать зарплаты, – объяснение аналитика
      сегодня , 16:17 За что депутатов будут лишать зарплаты, – объяснение аналитика
      Ірина Поліщук 76
      Протест і підтекст: хто і навіщо використовує акцію "Ні капітуляції"
      сегодня , 16:13 Протест і підтекст: хто і навіщо використовує акцію "Ні капітуляції"
      Наталя Ромашова 964
      Ультиматум Украины: чего требует Киев от России в Минске и какими будут последствия
      сегодня , 15:54 Ультиматум Украины: чего требует Киев от России в Минске и какими будут последствия
      Інна Жолобович 738
      Кара депутатская: насколько и за что будут штрафовать парламентских прогульщиков
      сегодня , 15:15 Кара депутатская: насколько и за что будут штрафовать парламентских прогульщиков
      Ірина Поліщук 290
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук