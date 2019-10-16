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      В озері виявили тіло посадовця з Луцька, якого шукали чотири дні

      1966 Читать новость на русском
      Човен з рибалками перевернувся у воду
      Човен з рибалками перевернувся у воду / volynnews.com

      Директор департаменту сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради Олексій Веремійчик зник 12 жовтня. Він разом з друзями рибалив на озері Люб'язь у Любешівському районі.

      35-річний Олексій Веремійчик зник у суботу. Через сильний вітер, човен перекинувся у воду. Тоді трьох людей врятували, а Олексія не знайшли. Пресслужба Луцької міської ради 16 жовтня підтвердила, що тіло чоловіка врешті виявили на дні водойми.

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      До пошуків залучали і рятувальників, і поліцію, і місцевих мешканців. Окрім того, що прочісували дно, з квадрокоптера досліджували прилеглу територію. Тіло чоловіка виявили біля того місця, де човен перекинувся.

      Що відомо про Олексія Веремійчика?
      Олексієві Веремійчику було 35 років. Він народився у Луцьку. У 2007 році закінчив Львівську політехніку. Працював програмістом Волинського державного коледжу технологій та бізнесу.

      З 2008 до 2014 був головним спеціалістом, завідувачем сектору аналітично-інформаційної роботи та прогнозування Відділення національної служби посередництва та примирення у Волинській області.

      З 2014 року – спочатку начальник відділу у справах сім’ї та молоді Луцької міської ради, з 2017 року  директор департаменту сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради.

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      Теги: Кримінал Аварії та ДТП Новини Луцька
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