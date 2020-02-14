В Пакистане родственники невесты выгнали со свадьбы жениха: причина

Родственники невесты выгнали мужа со свадьбы после того, как на бракосочетании пришла его первая жена.

Инцидент произошел в городе Карачи, Пакистан. Об этом сообщает ВВС.

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Асиф Рафик Сиддики собирался жениться, но его планы внезапно сорвались. На свадьбе появилась его первая жена, которая сообщила невесте и ее родственникам, что Сиддики уже имеет двух жен.



Мужчина уже был женат / Фото: ВВС

Многоженство разрешено в Пакистане законом, но муж обязан получить согласие на брак у своих предыдущих жен. Сиддики пренебрег этим. Поэтому невеста узнала о его женах уже на церемонии бракосочетания.