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      В Пакистане родственники невесты выгнали со свадьбы жениха: причина

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      Родственники невесты выгнали со свадьбы жениха / ВВС

      Родственники невесты выгнали мужа со свадьбы после того, как на бракосочетании пришла его первая жена.

      Инцидент произошел в городе Карачи, Пакистан. Об этом сообщает ВВС.

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      Асиф Рафик Сиддики собирался жениться, но его планы внезапно сорвались. На свадьбе появилась его первая жена, которая сообщила невесте и ее родственникам, что Сиддики уже имеет двух жен.

      Був одружений уже на двох жінках
      Мужчина уже был женат / Фото: ВВС

      Многоженство разрешено в Пакистане законом, но муж обязан получить согласие на брак у своих предыдущих жен. Сиддики пренебрег этим. Поэтому невеста узнала о его женах уже на церемонии бракосочетания.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Пакистан Курьезные новости
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