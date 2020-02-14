У Пакистані родичі нареченої вигнали з весілля нареченого: причина

Родичі нареченої вигнали чоловіка з весілля після того, як на одруження прийшла його перша дружина.

Інцидент стався в місті Карачі, Пакистан. Про це повідомляє ВВС.

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Асіф Рафік Сіддік збирався одружитись, але його плани раптово зірвались. На весілля з’явилась його перша дружина, яка повідомила нареченій і її родичам, що Сіддікі уже має двох дружин.



Чоловік уже був одружений / Фото: ВВС

Багатоженство дозволено в Пакистані законом, але чоловік зобов’язаний отримати згоду на шлюб у своїх попередніх дружин. Сіддікі знехтував цим. Тому наречена дізналась про його дружин уже на церемонії одруження.