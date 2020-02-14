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      У Пакистані родичі нареченої вигнали з весілля нареченого: причина

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      Родичі нареченої вигнали з весілля нареченого / ВВС

      Родичі нареченої вигнали чоловіка з весілля після того, як на одруження прийшла його перша дружина.

      Інцидент стався в місті Карачі, Пакистан. Про це повідомляє ВВС.

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      Асіф Рафік Сіддік збирався одружитись, але його плани раптово зірвались. На весілля з’явилась його перша дружина, яка повідомила нареченій і її родичам, що Сіддікі уже має двох дружин.

      Був одружений уже на двох жінках
      Чоловік уже був одружений / Фото: ВВС

      Багатоженство дозволено в Пакистані законом, але чоловік зобов’язаний отримати згоду на шлюб у своїх попередніх дружин. Сіддікі знехтував цим. Тому наречена дізналась про його дружин уже на церемонії одруження.

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Пакистан Курйозні новини
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