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      Американець заплатить 25 тисяч доларів тому, хто знайде йому дівчину: фото, відео

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      Холостяк зі США дуже хоче знайти дівчину / datejeffg.com

      Джефф Гебхарт розчарувався у традиційних методах знайомства, тож він вирішив діяти інакше. Американець готовий заплатити 25 тисяч доларів людині, яка знайде йому дівчину. Щоправда є декілька умов.

      47-річний житель містечка Прері-Вілледж 6 місяців розробляв проєкт – власний сайт знайомств.

      До теми: Американець створив додаток для знайомств, в якому він єдиний чоловік

      Познайомитися на сайті можна тільки з ним. Чоловік описав себе, своє життя, прикріпив відгуки друзів і навіть записав відео з подробицями "акції".

      Гебхарт неодружений, але у нього було кілька тривалих відносин. Дітей у нього немає, але є "улюблене щеня" на ім'я Гунер.

      собака
      Собака Гунер/ Фото з сайту datejeffg

      Які умови "акції"

      Крім 25 тисяч доларів, які отримає людина, що знайде йому дівчину, ще стільки ж чоловік перерахує благодійній організації або на рахунок притулку для собак.

      Однак щасливчик не зможе отримати всі кошти відразу: 25 тисяч будуть розбиті на 5 щорічних платежів по 5 тисяч доларів. Першу частину грошей людина отримає лише після першої річниці Гебхарта і його нової дівчини. І так щороку.

      При цьому, якщо після двох років стосунків вони розійдуться, щасливчик отримає лише 10 тисяч доларів. Самі дівчата не отримують ніяких грошей.

      холостяк сайт знайомств сша
      Холостяк праворуч/ Фото з сайту datejeffg

      Які умови для дівчат

      Всі бажаючі дівчата не потрапляють відразу на обід або в кіно, спершу вони повинні пройти опитування на сайті, щоб Джефф міг зрозуміти, чи є у відносин шанси.

      Я не дивлюся на фотографії, але якщо вони пройдуть це випробування, то я буду знати, що вони – мої ідеальні кандидатки,
      – розповів Гебхарт.

      Чоловік вважає, що це не найпростіший спосіб розпочати відносини, але сподівається, що такий підхід виправдає себе.

      Американець шукає кохання: дивіться відео

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини США Курйозні новини
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