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"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ДТП С КОРТЕЖЕМ В КИЕВЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

В Париже люди вышли на акцию, чтобы поддержать Сенцова

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Акция в поддержку Сенцова в Париже
Акция в поддержку Сенцова в Париже / Screenshot

Освободить пленника Кремля Олега Сенцова требовали украинцы в Париже. На площади Прав человека собралось несколько десятков человек с флагами и плакатами.

Они скандировали "Путин-террорист" и призывали всех прохожих присоединиться к всемирной акции в поддержку украинских политзаключенных.

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Видео акции в Париже в поддержку Сенцова

"Среди нас есть не только украинцы. Присоединились также и россияне. Российский композитор, например, который работает с крупнейшими звездами кинематографа. Он только взял слово и выразил свою поддержку Олегу Сенцову", – отметила участница акции Анна Чесановская.

Видео акции в Париже в поддержку Сенцова

Напомним, 1 июня стартовала всемирная акция в поддержку Олега Сенцова. "Поставь "красную карточку Путину!" – под таким лозунгом проходят акции в поддержку режиссера и других украинских пленников Кремля. Одними из первых провели митинг в Страсбурге в Европарламенте. Акцию организовал литовский депутат – друг Украины Петрас Ауштревичюс.

Теги: Олег Сенцов Новости Франции
Источник: 24 канал
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