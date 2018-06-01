У Парижі люди вийшли на акцію, аби підтримати Сенцова

Звільнити бранця Кремля Олега Сенцова вимагали українці в Парижі. На площі Прав людини зібралося кількадесят людей з прапорами та плакатами.

Вони скандували "Путін-терорист" і закликали всіх перехожих долучатися до всесвітньої акції на підтримку українських політв'язнів.

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Відео акції у Парижі на підтримку Сенцова

"Серед нас є не тільки українці. Приєднались також і росіяни. Російський композитор, наприклад, який працює з найбільшими зірками кінематографу. Він щойно взяв слово і висловив свою підтримку Олегу Сенцову", – зазначила учасниця акції Анна Чесановська.

Відео акції у Парижі на підтримку Сенцова

Нагадаємо, 1 червня стартувала всесвітня акція на підтримку Олега Сенцова. "Постав "червону картку" Путіну!" – під таким гаслом тривають акції на підтримку режисера та інших українських бранців Кремля. Одними з перших мітинг провели у Страсбурзі в Європарламенті. Акцію організував литовський депутат – друг України Петрас Ауштревічюс.