В Париже произошла резня: есть пострадавшие

В центре Парижа вооруженный ножом мужчина атаковал прохожих. В результате нападения семь человек получили ранения.

Об этом сообщает Associated Press.

Читайте также: Стрельба в Макдональдсе в США: один человек погиб, четверо ранены

Нападение произошло в ночь на 10 сентября возле кинотеатра в 19-м округе города. Местное издание Le Parisien отмечает, что среди пострадавших есть двое британских туристов. Полиция не считает это террористической атакой.

Издание сообщает, что нападавший – родом из Афганистана. Правоохранители не сообщают фамилий пострадавших.

Подозреваемого в нападении задержали. Очевидцы сообщают, что нападавший был вооружен арматурой.

#UPDATE: A judicial source saying police in #France have arrested a man who injured seven people in a knife attack in #Paris and there is no initial sign the attack is linked to terrorism pic.twitter.com/enFaNb0eKg — M N A (@mnaEN) 9 вересня 2018 р.

Напомним, ранее в пригороде Парижа мужчина, вооруженный ножом, напал на прохожих, убив и серьезно ранив двух других.