В Париже произошла резня: есть пострадавшие
В центре Парижа вооруженный ножом мужчина атаковал прохожих. В результате нападения семь человек получили ранения.
Об этом сообщает Associated Press.
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Нападение произошло в ночь на 10 сентября возле кинотеатра в 19-м округе города. Местное издание Le Parisien отмечает, что среди пострадавших есть двое британских туристов. Полиция не считает это террористической атакой.
Издание сообщает, что нападавший – родом из Афганистана. Правоохранители не сообщают фамилий пострадавших.
Подозреваемого в нападении задержали. Очевидцы сообщают, что нападавший был вооружен арматурой.
Напомним, ранее в пригороде Парижа мужчина, вооруженный ножом, напал на прохожих, убив и серьезно ранив двух других.