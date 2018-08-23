В Париже произошла резня: есть жертвы
Мужчина, вооруженный ножом, напал на прохожих, убив и серьезно ранив двух других. Инцидент произошел в пригороде Парижа.
Об этом сообщает bloomberg.
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Сообщается, что инцидент произошел в Трапе. Пострадавших госпитализировали с тяжелыми ранениями. По данным полиции, удалось нейтрализовать нападающего. Другие подробности атаки пока не сообщаются.
Источник: 24 Канал
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