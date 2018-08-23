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ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27

В Париже произошла резня: есть жертвы

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Французская полиция
Французская полиция / Фото из открытых источников

Мужчина, вооруженный ножом, напал на прохожих, убив и серьезно ранив двух других. Инцидент произошел в пригороде Парижа.

Об этом сообщает bloomberg.

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Сообщается, что инцидент произошел в Трапе. Пострадавших госпитализировали с тяжелыми ранениями. По данным полиции, удалось нейтрализовать нападающего. Другие подробности атаки пока не сообщаются.

 

Теги: Новости политики Жертвы Новости Франции
Источник: 24 Канал
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