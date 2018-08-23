У Парижі сталася різанина: є жертви
Чоловік, озброєний ножем, напав на перехожих, убивши та серйозно поранивши двох інших. Інцидент трапився в передмісті Парижу.
Про це повідомляє bloomberg.
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Повідомляється, що інцидент стався в Трапі. Постраждалих госпіталізували з важкими пораненнями. За даними поліції, вдалося нейтралізувати нападника. Інші подробиці атаки поки не повідомляються.
Джерело: 24 Канал
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