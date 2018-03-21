В парламенте Косово депутаты применили слезоточивый газ: появились фото и видео

Во время пленарного заседания в парламенте Республики Косово депутаты распылили слезоточивый газ.

Таким образом представители оппозиции пытались помешать парламенту проголосовать за соглашение о демаркации границы с Черногорией, пишет местное издание Balkaninsight.

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Для Косово демаркация границы является ключевым условием, чтобы получить безвизовый режим с Евросоюзом, и именно этот вопрос уже в течение длительного времени держит страну в политическом "тупике".

Газ в сессионном зале применили представители левой политической партии "Самоопределение" (Vetevendosje), когда спикер парламента Кадри Весели призвала депутатов к голосованию за ратификацию соглашения.

Для утверждения договора необходимо было две трети голосов – 80 из 120 депутатов.

На видео, которое появилось в сети, видно, как прямо посреди заседания на месте одного из депутатов в левой части зала начал распыляться газ.

Другие депутаты сначала спокойно за этим наблюдали, а потом одна из депутатов запустила "шашкой" в сторону президиума. После этого избранники начали покидать зал.

Смотрите видео, как депутаты распылили слезоточивый газ в парламенте Косово:

Что интересно, журналисты, пришедшие на заседание, были готовы к "газовой атаке" и предусмотрительно надели противогазы.





Журналисты в противогазах в парламенте Косово / Фото из соцсетей