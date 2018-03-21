У парламенті Косово депутати застосували сльозогінний газ: з’явились фото і відео
Під час пленарного засідання у парламенті Республіки Косово депутати розпиляли сльозогінний газ.
Таким чином представники опозиції намагались завадити парламенту проголосувати за угоду про демаркацію кордону з Чорногорією, пише місцеве видання Balkaninsight.
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Для Косова демаркація кордону є ключовою умовою, щоб отримати безвізовий режим з Євросоюзом, і саме це питання вже впродовж тривалого часу триває країну в політичному "тупику".
Газ у сесійному залі застосували представники лівої політичної партії "Самовизначення" (Vetevendosje), коли спікер парламенту Кадрі Весели закликала депутатів до голосування за ратифікацію угоди.
Для затвердження договору необхідно було дві третини голосів – 80 з 120 депутатів.
На відео, яке з'явилось в мережі видно, як просто посеред засідання на місці одного з депутатів в лівій частині залу почав розпилюватись газ.
Інші депутати спершу спокійно за цим спостерігали, а згодом одна з депутаток запустила "шашкою" у бік президії. Після цього обранці почали покидати залу.
Дивіться відео, як депутати розпиляли сльозогінний газ у парламенті Косово:
Що цікаво, журналісти, які прийшли на засідання були готові до "газової атаки" і завбачливо одягнули протигази.
Журналісти у протигазах у парламенті Косово/Фото із соцмереж
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