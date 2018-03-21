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У парламенті Косово депутати застосували сльозогінний газ: з’явились фото і відео

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Під час пленарного засідання у парламенті Республіки Косово депутати розпиляли сльозогінний газ.

Таким чином представники опозиції намагались завадити парламенту проголосувати за угоду про демаркацію кордону з Чорногорією, пише місцеве видання Balkaninsight.

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Для Косова демаркація кордону є ключовою умовою, щоб отримати безвізовий режим з Євросоюзом, і саме це питання вже впродовж тривалого часу триває країну в політичному "тупику".

Газ у сесійному залі застосували представники лівої політичної партії "Самовизначення" (Vetevendosje), коли спікер парламенту Кадрі Весели закликала депутатів до голосування за ратифікацію угоди.

Для затвердження договору необхідно було дві третини голосів – 80 з 120 депутатів.

На відео, яке з'явилось в мережі видно, як просто посеред засідання на місці одного з депутатів в лівій частині залу почав розпилюватись газ.

Інші депутати спершу спокійно за цим спостерігали, а згодом одна з депутаток запустила "шашкою" у бік президії. Після цього обранці почали покидати залу.

Дивіться відео, як депутати розпиляли сльозогінний газ у парламенті Косово:

Що цікаво, журналісти, які прийшли на засідання були готові до "газової атаки" і завбачливо одягнули протигази.

Журналісти у протигазах у парламенті Косово

Журналісти у протигазах у парламенті Косово/Фото із соцмереж

Теги: Фотоновини Чорногорія Косово
Джерело: 24 Канал
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