В парламенте не дойдут к рассмотрению законопроекта об Антикоррупционном суде

К рассмотрению не дойдут из-за противоречия между парламентом, Администрацией Президента и международным валютным фондом и Венецианской комиссией.

Об этом сообщила корреспондент 24 Канала.

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По ее словам, еще не найден компромиссный вариант по поводу роли международных экспертов, которые должны отсеять недобропорядочных судей на конкурсе в отборе судей в Антикоррупционный суд.

"Во вторник, в 19 вечера должен состояться звонок и снова будут пытаться договориться, в чем же именно заключается дискуссия. В «Блоке Петра Порошенко» хотят, чтобы у Высшей квалификационной комиссии судей Украины, которые проводят конкурс, было право отменить вето, которое наложила международная экспертная комиссия на какого-то из кандидатов", – отметила корреспондент.

Анна Калюжная рассказала, что в МВФ, в странах Большой семерки, в Венецианской комиссии считают, что у этого международного общественного экспертного совета должен быть решающий голос. Вокруг этого идут дебаты относительно того, успеют ли рассмотреть на этой неделе. Рассмотрение начнется в среду, 23 мая. Андрей Парубий считает, что если быстро идти по поправкам и согласованным блокам, тогда в четверг этот вопрос смогут принять.