У парламенті не дійдуть до розгляду законопроекту про Антикорупційний суд

До розгляду не дійдуть через суперечності між парламентом, Адміністрацією Президента та міжнародним валютним фондом і Венеціанською комісією.

Про це повідомила кореспондентка 24 Каналу.

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За її словами, ще не знайдено компромісний варіант з приводу ролі міжнародних експертів, які мають відсіяти недоброчесних суддів на конкурсі у відборі суддів до Антикорупційного суду.

"У вівторок, о 19 вечора має відбутися дзвінок і знову будуть намагатися домовитися в чому ж саме полягає дискусія. У "Блоці Петра Порошенка" хочуть, аби у Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, які проводять конкурс, було право скасувати вето, яке наклала міжнародна експертна комісія на якогось із кандидатів", – зазначила кореспондентка.

Анна Калюжна розповіла, що у МВФ, країнах Великої сімки, у Венеційській комісії, вважають, що у цієї міжнародної громадської експертної ради має бути визначальний голос. Навколо цього тривають дебати щодо того, чи встигнуть розглянути на цьому тижні. Розгляд почнуть у середу, 23 травня. Андрій Парубій вважає, що якщо швидко йтимуть по поправках та узгодженими блоками, тоді у четвер це питання зможуть ухвалити.