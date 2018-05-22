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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Верховна Рада внесла закон про Антикорупційний суд у порядок денний

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Депутати візьмуться за Антикорупційний суд у другому читанні. Закон, який викликав масу суперечок, внесли до порядку денного парламенту на другу половину дня, до закону є 2 тисячі поправок.

Про це інформувала кореспондентка 24 Каналу.

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За її словами, основна дискусія відбувається навколо того, якою має бути роль міжнародної експертної комісії, яка має відсіяти недоброчесних суддів, не допустити кандидатів до конкурсу на посади в Антикорупційний суд. На визначальній ролі цієї міжнародної комісії наполягають у Венеційській комісії, у МВФ, та країнах "Великої сімки". Також на цьому наполягають опозиційні фракції українського парламенту "Самопоміч" і "Батьківщина", з цим навіть погоджуються у "Народному фронті".

"У "Блоці Петра Порошенка" та в Адміністрації Президента кажуть, що саме це рішення комісії, яка відкинула недоброчесного кандидата має право оскаржити Вища комісія суддів України, яка буде проводити конкурс. Зараз ведуться перемовини про необхідну кількість голосів, аби ветувати їхнє вето. У "Блоці Петра Порошенка" на такі необхідності наполягають тим, аби не порушувати Конституцію. Однак, в опозиційних фракціях кажуть, що це влада шукає можливість створити черговий керований суд", – наголосила кореспондентка. 

Топ-корупціонери загнані в кут. Вони розуміють, що як тільки з'явиться справжній незалежний суд, вона опиняться за ґратами,
– наголосив народний депутат фракції "Самопоміч" Єгор Соболєв.

Як зазначає кореспондентка, з приводу ролі міжнародних експертів, ввечері, 22 травня, дискусія Адміністрації Президента, парламенту та МВФ – продовжиться. Однак, уже на вечірньому засіданню парламент може почати розгляд узгодженої частини, тієї, яку рекомендував до розгляду профільний комітет. Відтак, депутати пропагуватимуть свої правки.

Українська влада не хотіла створювати Антикорупційний суд. Битва щодо цього питання триває уже 1,5 роки. Пізніше, у його створенні переконали міжнародні партнери. Взимку, президент вніс законопроект у парламент. У першому читанні його ухвалили 2 місяці тому. Цей суд розглядатиме підслідні справи Національному антикорупційному бюро. Створюють такі суди у країнах із занадто високим рівнем корупції.

Нагадаємо, раніше Андрій Парубій заявляв, що закон про Антикорупційний суд Верховна Рада має розглянути та ухвалити у четвер, 24 травня.

Автор: Анна Калюжна
Теги: Новини політики Новини України Верховна Рада Антикорупційний суд
Джерело: 24 Канал
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