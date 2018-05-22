Верховная Рада внесла закон об Антикоррупционном суде в повестку дня

Депутаты возьмутся за Антикоррупционный суд во втором чтении. Закон, который вызвал массу споров, внесли в повестку дня парламента на вторую половину дня, к закону есть 2 тысячи поправок.

Об этом информировала корреспондентка 24 Канала.

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По ее словам, основная дискуссия ведется вокруг того, какой должна быть роль международной экспертной комиссии, которая должнат как отсеять недобропорядочных судей, так и не допустить кандидатов к конкурсу на должности в Антикоррупционном суде. На определяющей роли этой международной комиссии настаивают в Венецианской комиссии, в МВФ, и странах "Большой семерки". Также на этом настаивают оппозиционные фракции украинского парламента "Самопомощь" и "Батькивщина", с этим даже соглашаются в "Народном фронте".

"В "Блоке Петра Порошенко" и в Администрации Президента говорят, что именно это решение комиссии, которая отвергла недоброчесного кандидата имеет право обжаловать Высшая комиссия судей Украины, которая будет проводить конкурс. Сейчас ведутся переговоры о необходимом количестве голосов, чтобы запретить их вето. В "Блоке Петра Порошенко" на таких необходимостях настаивают затем, чтобы не нарушать Конституцию. Однако, в оппозиционных фракциях говорят, что это власть ищет возможность создать очередной управляемый суд", – подчеркнула корреспондент.

Топ-коррупционеры загнаны в угол. Они понимают, что как только появится настоящий независимый суд, они окажутся за решеткой,

– отметил народный депутат фракции "Самопомич" Егор Соболев.

Как отмечает корреспондент, по поводу роли международных экспертов, вечером, 22 мая, дискуссия Администрации Президента, парламента и МВФ – продолжится. Однако, уже на вечернем заседании парламент может начать рассмотрение согласованной части, той, которую рекомендовал к рассмотрению профильный комитет. Следовательно, депутаты будут пропагандировать свои правки.

Украинская власть не хотела создавать Антикоррупционный суд. Битва по этому вопросу продолжается уже 1,5 года. Позже, в его создании убедили международные партнеры. Зимой, президент внес законопроект в парламент. В первом чтении его приняли 2 месяца назад. Этот суд будет рассматривать подследственные дела Национальному антикоррупционному бюро. Создают такие суды в странах со слишком высоким уровнем коррупции.

Напомним, ранее Андрей Парубий заявлял, что закон об Антикоррупционном суде Верховная Рада должна рассмотреть и принять в четверг, 24 мая.