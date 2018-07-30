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НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ДТП С HUMMER В КИЕВЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В парламенте Великобритании призвали совместными усилиями противодействовать России

21 Читати новину українською
Британское правительство
Британское правительство / glavcom.ua

Совместно противодействовать угрозе со стороны России призвали в британском парламенте. Соответствующий доклад подготовил Комитет по цифровым технологиям, культуры, спорта и СМИ.

Об этом говорится в докладе Комитета по цифровым технологиям, культуры, спорта и СМИ под названием "Дезинформация и фейковые новости", передает Европейская правда.

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Конфликту с Россией посвящен отдельный раздел. В нем указано, что российский вопрос играет особую роль в поддержке организаций, которые распространяют дезинформацию, чтобы подорвать доверие общественности и дестабилизировать демократические государства.

Мы рекомендуем правительству Великобритании обратиться к другим правительствам и следовать рекомендациям, согласованным представителями США и ЕС, включая представителей этого Комитета, на недавнем межпарламентском совещании в Атлантическом совете. Правительство должно обмениваться информацией о рисках, уязвимости и лучших практиках противодействия вмешательству России. Только через обмен информацией, ресурсами и лучшей практикой это правительство сможет бороться с вмешательством России в наши выборы,
– написали в докладе.

Депутаты считают, что правительство Великобритании должно обмениваться информацией о рисках и лучших методах противодействия вмешательству России в политическую жизнь страны.

Также британские чиновники призвали к полному расследованию контактов между миллионером Аррон Бэнксом, который спонсировал кампанию за выход из ЕС, и российскими чиновниками и его деловыми отношениями с российскими компаниями.

Теги: Новости России Новости политики Великобритания
Источник: 24 Канал
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