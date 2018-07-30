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НЕГОДА В УКРАЇНІ ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У парламенті Британії закликали спільними зусиллями протидіяти Росії

91 Читать новость на русском
Британський уряд
Британський уряд / glavcom.ua

Спільно протидіяти загрозі з боку Росії закликали у британському парламенті. Відповідну доповідь підготував Комітет з цифрових технологій, культури, спорту та ЗМІ.

Про це йдеться в доповіді Комітету з цифрових технологій, культури, спорту і ЗМІ під назвою "Дезінформація і фейкові новини", передає Європейська правда.

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Конфлікту з Росією присвячений окремий розділ. У ньому вказано, що російське питання відіграє особливу роль у підтримці організацій, які поширюють дезінформацію, щоб підірвати довіру громадськості та дестабілізувати демократичні держави.

Ми рекомендуємо уряду Великої Британії звернутися до інших урядів та слідувати рекомендаціям, узгодженим представниками США та ЄС, включаючи представників цього Комітету, на недавній міжпарламентській нараді в Атлантичній раді. Уряд повинен обмінюватися інформацією про ризики, вразливості та найкращі практики протидії втручанню Росії. Тільки через обмін інформацією, ресурсами та найкращою практикою цей уряд зможе боротися з втручанням Росії в наші вибори,
– написали у доповіді.

Депутати вважають, що уряд Британії має обмінюватися інформацією про ризики та найкращі методи протидії втручанню Росії у політичне життя країни.

Також британські чиновники закликали до повного розслідування контактів між мільйонером Арроном Бенксом, який спонсорував кампанію за вихід з ЄС, та російськими чиновниками та його діловими відносинами з російськими компаніями.

Теги: Новини політики Новини Росії Великобританія
Джерело: 24 Канал
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