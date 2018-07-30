Похорон британки, яка померла після отруєння "Новачок", пройде за посилених заходів
Міністерство охорони здоров’я Великої Британії оприлюднило рекомендації про заходи обережності організаторам похорону Дон Стерджес, яка отруїлася "Новачком".
Про це повідомляє The Daily Mail.
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Одна з рекомендацій – труна вже буде на місці, коли прибудуть рідні та друзі британки Дон Стерджес.
Також поки невідомо, чи буде присутній чоловік жінки, який також отруївся "Новачком".
Нагадаємо, 4 березня 2018 року у британському місті Солсбері нервово-паралітичною речовиною "Новачок" був отруєний колишній розвідник Сергій Скрипаль та його донька Юлія. Британська розвідка вважає, що до отруєння причетна Росія.
4 липня у британському містечку Еймсбері, що поблизу Солсбері, у критичному стані до лікарні внаслідок дії невідомої речовини потрапили чоловік і жінка: 45-річний Чарлі Роулі та 44-річна Дон Стерджесс, яких теж було отруєно "Новачком". Згодом жінка померла.