Росія звинуватила Лондон у ажіотажі навколо ситуації в Солсбері

Посольство Російської Федерації у Лондоні закликає британський уряд та ЗМІ припинити "нагнітати обстановку" навколо інцидентів у Солсбері та Еймсбері.

Про це повідомило видання РИА "Новости".

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Нагадаємо, що поліція Великобританії вважає, що замах на екс-полковника російської розвідки Сергія Скрипаля та його доньку Юлію організовували дві групи з Росії. Одна група доставила нервово-паралітичну речовину "Новачок" до Британії, а інша здійснила отруєння.

Ми ознайомилися з повідомленням згаданого видання. Якщо ви звернули увагу, то за останні два-три тижні британські ЗМІ, які отримують інформацію нібито з перевірених джерел, наплодили стільки версій інцидентів в Солсбері і Еймсбері в якому складно було б розібратися висококваліфікованим слідчим,

– заявив прес-секретар посольства.

Він також зауважив, що з'явилася втома від потоку "неправдивої, а почасти і брехливої" інформації.