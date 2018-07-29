Россия обвинила Лондон в ажиотаже вокруг ситуации в Солсбери

Посольство Российской Федерации в Лондоне призывает британское правительство и СМИ прекратить "нагнетать обстановку" вокруг инцидентов в Солсбери и Эймсбери.

Об этом сообщило издание РИА "Новости".

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Напомним, что полиция Великобритании считает, что покушение на экс-полковника российской разведки Сергея Скрипаля и его дочь Юлию организовывали две группы из России. Одна группа доставила нервно-паралитическое вещество "Новичок" в Британию, а другая осуществила отравление.

Мы ознакомились с сообщением упомянутого издания. Если вы обратили внимание, то за последние две-три недели британские СМИ, которые получают информацию якобы из проверенных источников, наплодили столько версий инцидентов в Солсбери и Эймсбери, в которых сложно было бы разобраться высококвалифицированным следователям,

– заявил пресс-секретарь посольства.

Он также отметил, что появилась усталость от потока "ложной, а отчасти и лживой" информации.