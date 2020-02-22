В партии "Слуга народа" нет ни одного официального работника, – анализ от КИУ

Согласно последнему отчету партии "Слуга народа", в политсиле официально не работает ни один работник. В партии также нет ни одного местного отделения со статусом юридического лица.

Комитет избирателей проанализировал последний отчет "Слуги народа" об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 4-й квартал 2019 (октябрь – декабрь), сообщили в общественной организации. По данным отчета, партия в общем потратила 479 миллионов, однако из них – ни одной гривны на зарплату.

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КИУ отмечает, что такая ситуация может свидетельствовать о тенизации работы в "Слуге народа".

Что касается других парламентских партий, ситуация такова:

ВО "Батькивщина" – 96 работников, более 600 ячеек,

"Европейская солидарность" – 39 официальных работников, 29 местных организаций со статусом юрлица,

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 3 работника, 30 ячеек,

"Голос" – 6 работников, 13 ячеек.

В КИУ предполагают, что часть работ, таких как ведение бухгалтерии или уборка офиса, могут выполнять на контрактной основе. Однако работа такой структуры как парламентская партия предполагает легальную деятельность десятков человек, которые занимаются организационной, медийной и другой партийной работой.

На практике ситуация с нулями в отчете "Слуги народа" может свидетельствовать, что значительная часть ее деятельности находится в тени, а заработная плата может выплачиваться в конвертах. Де-факто отчет партии показывает, что "Слуга народа" остается преимущественно виртуальной политической силой,

– отметил глава КИУ Алексей Кошель.

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Что известно о КИУ? Комитет избирателей Украины – всеукраинская общественная организация, главной задачей которой является наблюдение за ходом избирательных кампаний, поддержание взаимосвязей между избирателями и органами власти и защита избирательных прав граждан. Отделение организации работают в 24 областях и в более чем 200 районах Украины.