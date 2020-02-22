В партії "Слуга народу" немає жодного офіційного працівника, – аналіз від КВУ

Згідно з останнім звітом партії "Слуга народу", в політсилі офіційно не працює жоден працівник. В партії також немає жодного місцевого осередку зі статусом юридичної особи.

Комітет виборців проаналізував останній звіт "Слуги народу" про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 4-й квартал 2019 року (жовтень – грудень), повідомили в громадській організації. За даними звіту, партія загалом витратила 479 мільйонів, однак з них – жодної гривні на зарплату.

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КВУ відзначає, що така ситуація може свідчити про тінізацію роботи в "Слузі народу".

Щодо інших парламентських партій, ситуація є такою:

ВО "Батьківщина" – 96 працівників, понад 600 осередків,

"Європейська солідарність" – 39 офіційних працівників, 29 місцевих організацій зі статусом юрособи,

"Опозиційна платформа – За життя" – 3 працівники, 30 осередків,

"Голос" – 6 працівників, 13 осередків.

В КВУ припускають, що частина робіт, таких як ведення бухгалтерії чи прибирання офісу, можуть виконувати на контрактній основі. Однак робота такої структури як парламентська партія передбачає легальну діяльність десятків людей, які займаються організаційною, медійною та іншою партійною роботою.

На практиці ситуація з нулями в звіті "Слуги народу" може свідчити, що значна частина її діяльності перебуває в тіні, а заробітна плата може виплачуватися в конвертах. Де-факто звіт партії показує, що "Слуга народу" залишається переважно віртуальною політичною силою,

– зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

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Що відомо про КВУ? Комітет виборців України — всеукраїнська громадська організація, головним завданням якої є спостереження за ходом виборчих кампаній, підтримання взаємозв'язків між виборцями та органами влади та захист виборчих прав громадян. Відділення організації працюють у 24 областях та в понад 200 районах України.