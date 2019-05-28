В партии Вакарчука рассказали, в каких городах откроют офисы для волонтеров

Партия "Голос" Святослава Вакарчука открыла первый волонтерский коворкинг в центре Киева. Эксклюзивно побывали там журналисты 24 канала.

Святослав Вакарчук активно готовится к выборам. Как только он представил первых членов своей партии "Голос", они уже начали обживать новый офис.

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Пока волонтерский центр – это небольшая арендованная комнатка. Открыли его 24 мая.

Такие коворкинги изменений будут открыты еще во многих городах:

на очереди открытие в городе Львове; далее Одесса; Харьков; Днепр.



Волонтеры партии "Голос"

Они складывают "пакеты волонтера"

Большой целью этой сети коворкингов является развитие гражданского общества, развитие общественной ответственности. Сейчас идет подготовка так называемых пакетов волонтера. Из тех восьми тысяч волонтеров, которые уже зарегистрировались, две тысячи уже получили такие пакеты. Мы опубликовали новость о том, что нужна волонтерская помощь. Люди сами соглашаются, сами нас ищут, находят,

– рассказал координатор волонтерского движения партии "Голос" Николай Выговский.

Пакеты волонтера

На вопрос журналистки, не является ли это политагитацией, координатор движения отметил, что когда это уже будет политагитация, там будут исходные данные и все будет соответствовать требованиям законодательства.

"Это скорее такие фанатские плакаты, которые можно повесить у себя дома. Старт агитационной программы еще не начался. Мы когда проведем все необходимые юридические меры, тогда уже речь будет идти о кампании. Сейчас это не агитационная кампания, это знакомство с волонтерами", – пояснил Николай Выговский.



Николай Выговский

Что касается задач для волонтеров, то сейчас весь список еще не готов.

Весь список задач волонтеров вырабатывается. Мы еще будем им его представлять. Они будут и учиться, и развлекать, и сами учиться искать ответы на те или иные вопросы, и сами их и решать. Они сами определят, что им важно, разработают план и приступят к выполнению. Для того, чтобы уже не словом, а делом сразу же на практике пробовать менять страну к лучшему,

– подчеркнул Николай Выговский.