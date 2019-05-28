У партії Вакарчука розповіли, у яких містах відкриють офіси для волонтерів

Партія "Голос" Святослава Вакарчука відкрила перший волонтерський коворкінг у центрі Києва. Ексклюзивно побували там журналісти 24 каналу.

Святослав Вакарчук активно готується до виборів. Тільки-но він представив перших членів своєї партії "Голос", вони вже почали обживати новий офіс.

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Поки що волонтерський центр – це невеличка орендована кімнатка. Відкрили її 24 травня.

Такі коворкінги змін будуть відкриті ще у багатьох містах:

на черзі відкриття у місті Львів далі Одеса Харків Дніпро



Волонтери партії "Голос"



Вони складають "пакети волонтера"

Великою метою цієї мережі коворкінгів є розвиток громадянського суспільства, розвиток громадської відповідальності. Зараз відбувається підготовка так званих пакетів волонтера. З тих восьми тисяч волонтерів, які вже зареєструвалися, дві тисячі вже отримали такі пакети. Ми опублікували новину про те, що потрібна волонтерська допомога. Люди самі зголошуються, самі нас шукають, знаходять,

– розповів координатор волонтерськогоруху партії "Голос" Микола Виговський.

Пакети волонтера

На питання журналістки, чи це не є політагітацією, координатор руху зазначив, що коли це вже буде політагатція, там будуть вихідні дані і все буде відповідати вимогам законодавства.

"Це швидше такі фанатські плакати, які можна повісити у себе вдома. Старт агітаційної програми ще не почався. Ми коли проведемо всі необхідні юридичні заходи, тоді вже мова буде йти про кампанію. Наразі це не агітаційна кампанія, це знайомство з волонтерами", – пояснив Микола Виговський.



Микола Виговський

Щодо задач для волонтерів, то наразі весь перелік ще не готовий.

Весь перелік задач волонтерів ще випрацьовується. Ми ще будемо їм його представляти. Вони будуть і навчатися, і розважати, і самі вчитися шукати відповіді на ті чи інші запитання, і самі їх і вирішувати. Вони самі визначать, що їм болить, розроблять план і приступлять до виконання. Для того, щоб вже не словом, а ділом відразу ж на практиці пробувати міняти країну на краще,

– наголосив Микола Виговський.