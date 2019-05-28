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      У партії Вакарчука розповіли, у яких містах відкриють офіси для волонтерів

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      Партія "Голос" Святослава Вакарчука відкрила перший волонтерський коворкінг у центрі Києва. Ексклюзивно побували там журналісти 24 каналу.

      Святослав Вакарчук активно готується до виборів. Тільки-но він представив перших членів своєї партії "Голос", вони вже почали обживати новий офіс.

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      Поки що волонтерський центр – це невеличка орендована кімнатка. Відкрили її 24 травня.

      Такі коворкінги змін будуть відкриті ще у багатьох містах:

      1. на черзі відкриття у місті Львів
      2. далі Одеса
      3. Харків
      4. Дніпро

      волонтери партії голос
      Волонтери партії "Голос"

      волонтери партії голос вакарчука
      Вони складають "пакети волонтера"

      Великою метою цієї мережі коворкінгів є розвиток громадянського суспільства, розвиток громадської відповідальності. Зараз відбувається підготовка так званих пакетів волонтера. З тих восьми тисяч волонтерів, які вже зареєструвалися, дві тисячі вже отримали такі пакети. Ми опублікували новину про те, що потрібна волонтерська допомога. Люди самі зголошуються, самі нас шукають, знаходять,
      – розповів координатор волонтерськогоруху партії "Голос" Микола Виговський.

      Пакети волонтера

      На питання журналістки, чи це не є політагітацією, координатор руху зазначив, що коли це вже буде політагатція, там будуть вихідні дані і все буде відповідати вимогам законодавства.

      "Це швидше такі фанатські плакати, які можна повісити у себе вдома. Старт агітаційної програми ще не почався. Ми коли проведемо всі необхідні юридичні заходи, тоді вже мова буде йти про кампанію. Наразі це не агітаційна кампанія, це знайомство з волонтерами", – пояснив Микола Виговський.

      виговський микола партія голос вакарчука
      Микола Виговський

      Щодо задач для волонтерів, то наразі весь перелік ще не готовий.

      Весь перелік задач волонтерів ще випрацьовується. Ми ще будемо їм його представляти. Вони будуть і навчатися, і розважати, і самі вчитися шукати відповіді на ті чи інші запитання, і самі їх і вирішувати. Вони самі визначать, що їм болить, розроблять план і приступлять до виконання. Для того, щоб вже не словом, а ділом відразу ж на практиці пробувати міняти країну на краще,
      – наголосив Микола Виговський.

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      Теги: Новини України Парламентські вибори 2019 Новини політики Партія Голос Святослав Вакарчук
      Джерело: 24 канал
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