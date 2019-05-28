У партії Вакарчука розповіли, у яких містах відкриють офіси для волонтерів
Партія "Голос" Святослава Вакарчука відкрила перший волонтерський коворкінг у центрі Києва. Ексклюзивно побували там журналісти 24 каналу.
Святослав Вакарчук активно готується до виборів. Тільки-но він представив перших членів своєї партії "Голос", вони вже почали обживати новий офіс.
Читайте також: Команда Вакарчука: хто потрапив у партію "Голос" і що про них відомо
Поки що волонтерський центр – це невеличка орендована кімнатка. Відкрили її 24 травня.
Такі коворкінги змін будуть відкриті ще у багатьох містах:
- на черзі відкриття у місті Львів
- далі Одеса
- Харків
- Дніпро
Волонтери партії "Голос"
Вони складають "пакети волонтера"
Великою метою цієї мережі коворкінгів є розвиток громадянського суспільства, розвиток громадської відповідальності. Зараз відбувається підготовка так званих пакетів волонтера. З тих восьми тисяч волонтерів, які вже зареєструвалися, дві тисячі вже отримали такі пакети. Ми опублікували новину про те, що потрібна волонтерська допомога. Люди самі зголошуються, самі нас шукають, знаходять,
– розповів координатор волонтерськогоруху партії "Голос" Микола Виговський.
Пакети волонтера
На питання журналістки, чи це не є політагітацією, координатор руху зазначив, що коли це вже буде політагатція, там будуть вихідні дані і все буде відповідати вимогам законодавства.
"Це швидше такі фанатські плакати, які можна повісити у себе вдома. Старт агітаційної програми ще не почався. Ми коли проведемо всі необхідні юридичні заходи, тоді вже мова буде йти про кампанію. Наразі це не агітаційна кампанія, це знайомство з волонтерами", – пояснив Микола Виговський.
Микола Виговський
Щодо задач для волонтерів, то наразі весь перелік ще не готовий.
Весь перелік задач волонтерів ще випрацьовується. Ми ще будемо їм його представляти. Вони будуть і навчатися, і розважати, і самі вчитися шукати відповіді на ті чи інші запитання, і самі їх і вирішувати. Вони самі визначать, що їм болить, розроблять план і приступлять до виконання. Для того, щоб вже не словом, а ділом відразу ж на практиці пробувати міняти країну на краще,
– наголосив Микола Виговський.