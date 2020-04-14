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      В ПЦУ раскритиковали заявление Онуфрия о богослужении на Пасху

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      В ПЦУ ответили на заявление Онуфрия о богослужении на Пасху / espreso.tv

      Представитель Киевской митрополии ПЦУ Евстратий Зоря ответил на заявление главы УПЦ МП о Пасхальной службе. Он раскритиковал позицию митрополита Онуфрия, который в видеообращении ни словом не упомянул о необходимости в условиях карантина оставаться дома.

      Заявление главы УПЦ МП спикер киевской митрополии ПЦУ Евстратий Зоря прокомментировал в Фейсбуке.

      Обратите внимание Игнорирование карантина на Пасху: серьезные последствия, которые грозят украинцам

      Ни слова о необходимости оставаться дома. Ни слова о том, что массовые мероприятия запрещены. Ни слова о четких разъяснениях, которые были получены от полиции,
      – написал Зоря.

      Он подчеркнул, что ПЦУ тоже хочет, чтобы люди молились на Пасху в храмах. Но сейчас ситуация такова, что украинцам лучше оставаться дома.

      Представитель Киевской митрополии в пример несоблюдения карантина привел ситуацию в Киево-Печерской лавре.

      Важно!  В лавре подтвердили более 90 случаев заражения СOVID-19. Он болезни умерли двое людей. Святыню закрыли на карантин.

      "Надеюсь, что за дни Страстной недели удастся достучаться до сознания руководства МП, чтобы они заявили хотя бы то, что заявил их патриарх", – добавил Заря.

      К слову, накануне митрополит Онуфрий заявил, что Пасхальные богослужения в этом году пройдут несмотря на карантин.

      Как Церковь рекомендует праздновать Пасху

      • УГКЦ и ПЦУ призывают людей оставаться дома и посмотреть литургию онлайн.
      • Дома можно прочитать молитву и побрызгать пасхальные блюда святой иорданской водой.
      • УГКЦ провозгласила диспенсацию, которая касается обязанности верующих во время пасхального поста приступать к таинствам причастия и исповеди.
      • В Патриаршем Соборе Воскресения Христова УГКЦ будут освящать пасхальные блюда с соблюдением всех норм на улице в течение субботы.

      що заборонено на карантині обмеження Україна штрафи
      Какие ограничения действуют сегодня в Украине в связи с карантином / Инфографика 24 канала

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости политики Новости Украины Религия Пасха Православная церковь Украины УПЦ МП
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