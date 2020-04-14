В ПЦУ раскритиковали заявление Онуфрия о богослужении на Пасху
Представитель Киевской митрополии ПЦУ Евстратий Зоря ответил на заявление главы УПЦ МП о Пасхальной службе. Он раскритиковал позицию митрополита Онуфрия, который в видеообращении ни словом не упомянул о необходимости в условиях карантина оставаться дома.
Заявление главы УПЦ МП спикер киевской митрополии ПЦУ Евстратий Зоря прокомментировал в Фейсбуке.
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Ни слова о необходимости оставаться дома. Ни слова о том, что массовые мероприятия запрещены. Ни слова о четких разъяснениях, которые были получены от полиции,
– написал Зоря.
Он подчеркнул, что ПЦУ тоже хочет, чтобы люди молились на Пасху в храмах. Но сейчас ситуация такова, что украинцам лучше оставаться дома.
Представитель Киевской митрополии в пример несоблюдения карантина привел ситуацию в Киево-Печерской лавре.
Важно! В лавре подтвердили более 90 случаев заражения СOVID-19. Он болезни умерли двое людей. Святыню закрыли на карантин.
"Надеюсь, что за дни Страстной недели удастся достучаться до сознания руководства МП, чтобы они заявили хотя бы то, что заявил их патриарх", – добавил Заря.
К слову, накануне митрополит Онуфрий заявил, что Пасхальные богослужения в этом году пройдут несмотря на карантин.
Как Церковь рекомендует праздновать Пасху
- УГКЦ и ПЦУ призывают людей оставаться дома и посмотреть литургию онлайн.
- Дома можно прочитать молитву и побрызгать пасхальные блюда святой иорданской водой.
- УГКЦ провозгласила диспенсацию, которая касается обязанности верующих во время пасхального поста приступать к таинствам причастия и исповеди.
- В Патриаршем Соборе Воскресения Христова УГКЦ будут освящать пасхальные блюда с соблюдением всех норм на улице в течение субботы.
Какие ограничения действуют сегодня в Украине в связи с карантином / Инфографика 24 канала
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