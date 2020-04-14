У ПЦУ розкритикували заяву Онуфрія про богослужіння на Великдень
Речник Київської митрополії ПЦУ Євстратій Зоря відповів на заяву глави УПЦ МП про Великодні служби. Він розкритикував позицію митрополита Онуфрія, який у відеозверненні ні словом не згадав про необхідність в умовах карантину залишатися вдома.
Заяву глави УПЦ МП речник Київської митрополії ПЦУ Євстратій Зоря прокоментував у фейсбуці.
Зверніть увагу Ігнорування карантину на Великдень: серйозні наслідки, які загрожують українцям
Ані слова про необхідність залишатися вдома. Ані слова про те, що масові заходи заборонені. Ані слова про чіткі роз’яснення, які були отримані від поліції,
– написав Зоря.
Він наголосив, що ПЦУ теж хоче, щоб люди молилися на Великдень у храмах. Але наразі ситуація така, що українцям краще залишатися вдома.
Речник Київської митрополії у приклад недотримання карантину навів ситуацію в Києво-Печерській лаврі.
Важливо! У лаврі підтвердили понад 90 випадків зараження СOVID-19. Він недуги померли двоє людей. Святиню закрили на карантин.
"Сподіваюся, що за дні Страсного тижня вдасться достукатися до свідомості керівництва МП, щоб вони заявили хоча б те, що заявив їхній патріарх", – додав Зоря.
До слова, напередодні митрополит Онуфрій заявив, що Великодні богослужіння цього року відбудуться попри карантин.
Як Церква рекомендує святкувати Великдень
- УГКЦ та ПЦУ закликають людей залишатись вдома та подивитись літургію онлайн.
- Вдома можна прочитати молитву і покропити пасхальні страви свяченою йорданською водою.
- УГКЦ проголосила диспензу, яка стосується обов'язку вірян у час великоднього посту приступати до таїнств причастя і сповіді.
- У Патріаршому Соборі Воскресіння Христового УГКЦ освячуватимуть великодні страви з дотриманням усіх норм на вулиці упродовж суботи.
Які обмеження діють сьогодні в Україні у зв'язку з карантином / Інфографіка 24 каналу
Читайте також
-
Іноземні країни готові висилати за українськими заробітчанами чартери, – Кулебасьогодні , 16:39
-
Хто піде до церкви – не захворіє, – депутатка закликає йти в храми попри карантинсьогодні , 15:04
-
У Києві сталася пожежа із вибухом на електропідстанції – відеосьогодні , 12:17
-
Чи продовжать карантин до травня: прогнози експертівсьогодні , 12:34
-
Масштабну пожежу на Житомирщині ліквідували: є постраждалісьогодні , 15:19
-
Ситуація у світі може стабілізуватися восени, – Кулебасьогодні , 12:16