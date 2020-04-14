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      У ПЦУ розкритикували заяву Онуфрія про богослужіння на Великдень

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      У ПЦУ відповіли на заяву Онуфрія про богослужіння на Великдень / espreso.tv

      Речник Київської митрополії ПЦУ Євстратій Зоря відповів на заяву глави УПЦ МП про Великодні служби. Він розкритикував позицію митрополита Онуфрія, який у відеозверненні ні словом не згадав про необхідність в умовах карантину залишатися вдома.

      Заяву глави УПЦ МП речник Київської митрополії ПЦУ Євстратій Зоря прокоментував у фейсбуці.

      Зверніть увагу Ігнорування карантину на Великдень: серйозні наслідки, які загрожують українцям

       

      Ані слова про необхідність залишатися вдома. Ані слова про те, що масові заходи заборонені. Ані слова про чіткі роз’яснення, які були отримані від поліції,
      – написав Зоря.

      Він наголосив, що ПЦУ теж хоче, щоб люди молилися на Великдень у храмах. Але наразі ситуація така, що українцям краще залишатися вдома.

      Речник Київської митрополії у приклад недотримання карантину навів ситуацію в Києво-Печерській лаврі.

      Важливо! У лаврі підтвердили понад 90 випадків зараження СOVID-19. Він недуги померли двоє людей. Святиню закрили на карантин.

      "Сподіваюся, що за дні Страсного тижня вдасться достукатися до свідомості керівництва МП, щоб вони заявили хоча б те, що заявив їхній патріарх", – додав Зоря.

      До слова, напередодні митрополит Онуфрій заявив, що Великодні богослужіння цього року відбудуться попри карантин.

      Як Церква рекомендує святкувати Великдень

      • УГКЦ та ПЦУ закликають людей залишатись вдома та подивитись літургію онлайн.
      • Вдома можна прочитати молитву і покропити пасхальні страви свяченою йорданською водою.
      • УГКЦ проголосила диспензу, яка стосується обов'язку вірян у час великоднього посту приступати до таїнств причастя і сповіді.
      • У Патріаршому Соборі Воскресіння Христового УГКЦ освячуватимуть великодні страви з дотриманням усіх норм на вулиці упродовж суботи.


       

      що заборонено на карантині обмеження Україна штрафи
      Які обмеження діють сьогодні в Україні у зв'язку з карантином / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Релігія Великдень Православна церква України УПЦ МП Новини політики
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