У ПЦУ розкритикували заяву Онуфрія про богослужіння на Великдень

Речник Київської митрополії ПЦУ Євстратій Зоря відповів на заяву глави УПЦ МП про Великодні служби. Він розкритикував позицію митрополита Онуфрія, який у відеозверненні ні словом не згадав про необхідність в умовах карантину залишатися вдома.

Заяву глави УПЦ МП речник Київської митрополії ПЦУ Євстратій Зоря прокоментував у фейсбуці.

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Ані слова про необхідність залишатися вдома. Ані слова про те, що масові заходи заборонені. Ані слова про чіткі роз’яснення, які були отримані від поліції,

– написав Зоря.

Він наголосив, що ПЦУ теж хоче, щоб люди молилися на Великдень у храмах. Але наразі ситуація така, що українцям краще залишатися вдома.

Речник Київської митрополії у приклад недотримання карантину навів ситуацію в Києво-Печерській лаврі.

Важливо! У лаврі підтвердили понад 90 випадків зараження СOVID-19. Він недуги померли двоє людей. Святиню закрили на карантин.

"Сподіваюся, що за дні Страсного тижня вдасться достукатися до свідомості керівництва МП, щоб вони заявили хоча б те, що заявив їхній патріарх", – додав Зоря.

До слова, напередодні митрополит Онуфрій заявив, що Великодні богослужіння цього року відбудуться попри карантин.

Як Церква рекомендує святкувати Великдень

УГКЦ та ПЦУ закликають людей залишатись вдома та подивитись літургію онлайн.

Вдома можна прочитати молитву і покропити пасхальні страви свяченою йорданською водою.

УГКЦ проголосила диспензу, яка стосується обов'язку вірян у час великоднього посту приступати до таїнств причастя і сповіді.

У Патріаршому Соборі Воскресіння Христового УГКЦ освячуватимуть великодні страви з дотриманням усіх норм на вулиці упродовж суботи.







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