В ПЦУ сообщили о преследовании в оккупированном Луганске

В Православной церкви Украины сообщают, что в управлении Луганской епархии и Свято-Троицкого кафедрального собора в Луганске были проведены обыски представителями так называемой "ЛНР".

В частности, во время обыска были изъяты: церковная и украинская символика, церковные книги и книги национального содержания, официальная переписка. Также были изъяты рабочие компьютеры.

Читайте также: Бывшие УПЦ КП и УАПЦ имеют проводить собрания и объявлять о переходе в ПЦУ, – архиепископ

Кроме этого обыски были проведены в частных домах священнослужителей, а именно в частном доме протоиерея Анатолия Назаренко и иерея Геннадия Курганова.

Управляющий Луганской епархией ПЦУ, епископ Луганский и Старобельский Афанасий Яворский на своей странице в Facebook отметил, что сейчас проводятся следственные действия по обоим священнослужителям. Он добавил, что их допрашивают по 5-6 часов. Священнослужителям рекомендовано не покидать Луганск.

Из телефонного разговора с секретарем епархии прот. Анатолием Назаренко, который находится в Луганске стало известно, что обыски проведены в рамках осуществления операции "СТОП-ТЕРРОР" службами "борьбы с экономическими преступлениями" так называемой "ЛНР",

– говорится в сообщении.

В то же время проводить богослужения в Свято-Троицком кафедральном соборе Луганска не запрещено.