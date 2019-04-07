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      В ПЦУ сообщили о преследовании в оккупированном Луганске

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      В соборе ПЦУ в Луганске проведены обыски
      В соборе ПЦУ в Луганске проведены обыски / Фото из открытых источников

      В Православной церкви Украины сообщают, что в управлении Луганской епархии и Свято-Троицкого кафедрального собора в Луганске были проведены обыски представителями так называемой "ЛНР".

      В частности, во время обыска были изъяты: церковная и украинская символика, церковные книги и книги национального содержания, официальная переписка. Также были изъяты рабочие компьютеры.

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      Кроме этого обыски были проведены в частных домах священнослужителей, а именно в частном доме протоиерея Анатолия Назаренко и иерея Геннадия Курганова.

      Управляющий Луганской епархией ПЦУ, епископ Луганский и Старобельский Афанасий Яворский на своей странице в Facebook отметил, что сейчас проводятся следственные действия по обоим священнослужителям. Он добавил, что их допрашивают по 5-6 часов. Священнослужителям рекомендовано не покидать Луганск.

      Из телефонного разговора с секретарем епархии прот. Анатолием Назаренко, который находится в Луганске стало известно, что обыски проведены в рамках осуществления операции "СТОП-ТЕРРОР" службами "борьбы с экономическими преступлениями" так называемой "ЛНР",
      – говорится в сообщении.

      В то же время проводить богослужения в Свято-Троицком кафедральном соборе Луганска не запрещено.

       

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      Теги: Новости Украины Новости Луганска Православная церковь Украины
      Источник: 24 Канал
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