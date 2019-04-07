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      У ПЦУ повідомили про переслідування в окупованому Луганську

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      У соборі ПЦУ в Луганську проведено обшуки
      У соборі ПЦУ в Луганську проведено обшуки / Фото з відкритих джерел

      У Православній церкві України повідомляють, що в управлінні Луганської єпархії та Свято-Троїцького кафедрального собору у Луганську були проведені обшуки представниками так званої "ЛНР".

      Зокрема, під час обшуку були вилучені: церковна та українська символіка, церковні книги та книги національного змісту, офіційне листування. Також були вилучені робочі компьютери.

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      Окрім цього обшуки були проведені у приватних помешканнях священнослужителів, а саме у приватному будинку протоієрея Анатолія Назаренка та ієрея Геннадія Курганова.

      Управитель Луганською єпархією ПЦУ, єпископ Луганський і Старобільський Афанасій Яворський на своїй сторінці у Facebook зазначив, що наразі проводяться слідчі дії щодо обох священнослужителів. Він додав, що їх допитують по  5-6 годин. Священнослужителям рекомендували не покидати Луганськ.

      З телефонної розмови з секретарем єпархії прот. Анатолієм Назаренко, який знаходиться у Луганську стало відомо, що обшуки проведені в рамках здійснення операції "СТОП-ТЕРРОР" службами "боротьби з економічними злочинами" так званої "ЛНР",
      – йдеться у повідомленні.

      Водночас проводити богослужіння у Свято-Троїцькому кафедральному соборі Луганська не заборонено.

       

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      Теги: Новини України Православна церква України Новини Луганська
      Джерело: 24 Канал
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