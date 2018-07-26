В Пекине раздался сильный взрыв возле посольства США: видео
В китайском Пекине 26 июля прогремел мощный взрыв у здания посольства Соединенных Штатов Америки. В результате инцидента есть пострадавшие, однако их количество пока не известно.
Об этом в Twitter сообщает The Associated Press.
В то же время китайские государственные СМИ сообщают о попытке женщины совершить самосожжение у здания посольства.
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Еще часть СМИ сообщают, что неизвестный мужчина попытался закинуть за ограду здания посольства самодельную бомбу, однако она взорвалась раньше, чем ему удалось это сделать.
На видеозаписях, опубликованных в социальных сетях, видно сильное задымление на территории вблизи посольства.
На место происшествия прибыли автомобили полиции.
Источник: 24 Канал
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