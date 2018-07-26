В Пекине раздался сильный взрыв возле посольства США: видео

В китайском Пекине 26 июля прогремел мощный взрыв у здания посольства Соединенных Штатов Америки. В результате инцидента есть пострадавшие, однако их количество пока не известно.

Об этом в Twitter сообщает The Associated Press.

В то же время китайские государственные СМИ сообщают о попытке женщины совершить самосожжение у здания посольства.

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Еще часть СМИ сообщают, что неизвестный мужчина попытался закинуть за ограду здания посольства самодельную бомбу, однако она взорвалась раньше, чем ему удалось это сделать.

На видеозаписях, опубликованных в социальных сетях, видно сильное задымление на территории вблизи посольства.

На место происшествия прибыли автомобили полиции.

BREAKING: Chinese police took away woman after suspected self-immolation attempt outside U.S. embassy in Beijing - state media pic.twitter.com/Q543WbpgOZ — Reuters Top News (@Reuters) 26 июля 2018 г.

BREAKING: Explosion outside U.S. Embassy in Beijing, reports say — The Associated Press (@AP) 26 июля 2018 г.

Video from Chinese social media website SinaWeibo shows smoke in area of U.S. Embassy in Beijing following reports of explosion. pic.twitter.com/8MRxmXws38 — Matthew Keys (@MatthewKeysLive) 26 июля 2018 г.

Explosion at the US Embassy in Beijing. WTF? pic.twitter.com/yj5t1ZxaTA — Wei (@wei_Calgary) 26 июля 2018 г.