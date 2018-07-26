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В Пекине раздался сильный взрыв возле посольства США: видео

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Взрыв в Пекине
Взрыв в Пекине / Соцсети

В китайском Пекине 26 июля прогремел мощный взрыв у здания посольства Соединенных Штатов Америки. В результате инцидента есть пострадавшие, однако их количество пока не известно.

Об этом в Twitter сообщает The Associated Press.

В то же время китайские государственные СМИ сообщают о попытке женщины совершить самосожжение у здания посольства.

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Еще часть СМИ сообщают, что неизвестный мужчина попытался закинуть за ограду здания посольства самодельную бомбу, однако она взорвалась раньше, чем ему удалось это сделать.

На видеозаписях, опубликованных в социальных сетях, видно сильное задымление на территории вблизи посольства.

На место происшествия прибыли автомобили полиции.

 

Теги: Криминальные новости Новости США Взрыв Китай
Источник: 24 Канал
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