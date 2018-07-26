У Пекіні пролунав сильний вибух біля посольства США: фото і відео

У китайському Пекіні 26 липня прогримів потужний вибух біля будівлі посольства Сполучених Штатів Америки. Внаслідок інциденту є постраждалі, проте їх кількість поки що не відома.

Про це у Twitter повідомляє The Associated Press.

Водночас китайські державні ЗМІ повідомляють про спробу жінки вчинити самоспалення біля будівлі посольства.

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Ще частина ЗМІ повідомляють, що невідомий чоловік спробував закинути за огорожу будівлі посольства саморобну бомбу, проте вона вибухнула раніше, ніж йому вдалося це зробити.

На відеозаписах, опублікованих у соціальних мережах, видно сильне задимлення на території поблизу посольства.

На місце події прибули автомобілі поліції.

BREAKING: Chinese police took away woman after suspected self-immolation attempt outside U.S. embassy in Beijing - state media pic.twitter.com/Q543WbpgOZ — Reuters Top News (@Reuters) 26 июля 2018 г.

BREAKING: Explosion outside U.S. Embassy in Beijing, reports say — The Associated Press (@AP) 26 июля 2018 г.

Video from Chinese social media website SinaWeibo shows smoke in area of U.S. Embassy in Beijing following reports of explosion. pic.twitter.com/8MRxmXws38 — Matthew Keys (@MatthewKeysLive) 26 июля 2018 г.

Explosion at the US Embassy in Beijing. WTF? pic.twitter.com/yj5t1ZxaTA — Wei (@wei_Calgary) 26 июля 2018 г.