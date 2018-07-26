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У Пекіні пролунав сильний вибух біля посольства США: фото і відео

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Вибух у Пекіні
Вибух у Пекіні / Фото з соціальних мереж

У китайському Пекіні 26 липня прогримів потужний вибух біля будівлі посольства Сполучених Штатів Америки. Внаслідок інциденту є постраждалі, проте їх кількість поки що не відома.

Про це у Twitter повідомляє The Associated Press.

Водночас китайські державні ЗМІ повідомляють про спробу жінки вчинити самоспалення біля будівлі посольства.

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Ще частина ЗМІ повідомляють, що невідомий чоловік спробував закинути за огорожу будівлі посольства саморобну бомбу, проте вона вибухнула раніше, ніж йому вдалося це зробити.

На відеозаписах, опублікованих у соціальних мережах, видно сильне задимлення на території поблизу посольства.

На місце події прибули автомобілі поліції.

 

Теги: Кримінальні новини Новини США Китай Вибух
Джерело: 24 Канал
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