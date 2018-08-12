В Перу автобус сорвался в пропасть: есть погибшие
В Перу автобус сорвался в пропасть, погибли 9 человек, еще около полусотни получили ранения.
Об этом сообщает Canal N.
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Инцидент произошел в регионе Уануко в центральной части страны. Пассажирский автобус вылетел с дороги и упал с высоты 150 метров. В салоне находились шесть десятков человек.
По предварительной информации, авария могла произойти из-за технической неисправности атобуса. Делом занимаются правоохранители.
Источник: 24 Канал
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